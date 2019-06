Szabadidő

Több mint negyven sportág a nyár legnagyobb sportfesztiválján

Több mint negyven sportág 2500 versenyzőjének részvételével rendezik meg június 20. és 23. között a nyár legnagyobb magyarországi sportfesztiválját a Lupa Beach-en. 2019.06.06 00:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Beach Sports Festival 2019 szerdai sajtótájékoztatóján a szervezők elmondták: a strandsportágak országos, regionális bajnokságait, valamint a hagyományosan zárt terekhez kötött sportok ez alkalomra kiírt versenyeit rendezik meg, emellett bemutatkoznak a jövő sportjai is.



Bóné Zoltán versenyigazgató hangsúlyozta: a strandolókat és a kísérőket is szeretnék aktív sportolásra rábírni.



Kifejtette, jelentős szerepet kapnak olyan hagyományos teremsportok, mint a harcművészetek és a küzdősportok, továbbá a szellemi sportok, amelyek ezúttal a szabadban, strandkörnyezetben űzhetők.



A multisport-fesztiválon egyebek mellett lesz strandröplabda, strandfoci, vízikosárlabda, búvárúszás, wakeboard, kajakpóló, szumó, karate, kempo, darts, sporthorgászat, valamint E-sportok és számos technikai sportág, bemutatóként pedig aerobik és pétanque is.



A szervezők kiemelték: a programsorozatot a kolumbiai nagykövetség által támogatott salsa est színesíti, továbbá olimpiai és világbajnok kajak-kenusok, illetve válogatott férfi és női jégkorongozók küzdenek meg sárkányhajóba ülve egymással, megfelelő időjárási viszonyok esetén pedig különleges légibemutatóra is sor kerül.