Tour de Hongrie - Dina Márton Contador csapatában indul

2019.05.27 13:01 ma.hu

A kontinentális bejegyzésű spanyol-olasz csapat hétfői sajtótájékoztatóján a sportigazgató Ivan Basso kifejtette: figyelemmel kísérték a fiatal és tehetséges magyar versenyzőket, akik alkalmasak lehetnek professzionális versenyzésre, s ebben Dér Zsolt, a magyar országúti szakág szövetségi kapitánya segítette őket.



"Nagyon boldog vagyok, hogy bejelenthetem az első magyar kerékpárost, aki csatlakozhat a csapatunkhoz, amely a lehető legerősebb sorral indul a Tour de Hongrie-n" - fogalmazott a kétszeres Giro d'Italia-győztes versenyző. Kiemelte, a főszponzor hazai pályáján versenyeznek, így az idény legfontosabb viadala számukra a június 11. és 16. között sorra kerülő magyar körverseny.



Dina Mártonról elmondta: biztosan ott lesz a Tour de Hongrie-n.



"Azért választottuk őt, mert emberileg, szakmailag is olyan bringás, aki a csapatot tudja előre vinni. Így vele kapcsolatban sem beszélhetek egyedüli elvárásokról, hanem a csapattal szembeniekről."



Hozzátette, változatlanul figyelni fogják a magyar tehetségeket, így elképzelhető, hogy további magyar bringásokkal bővül az idény második felében a hét háromhetes viadalon győztes Alberto Contador együttese.



Az MTI kérdésére Basso - aki ott volt a Giro d'Italia vasárnapi szakaszának ivreai rajtján - kifejtette: hosszú folyamat eredménye lehet, hogy megvalósuljon az álom, vagyis hogy ott legyenek az olasz körverseny jövő évi magyarországi rajtjánál már magyar bejegyzésű prokontinentális együttesként. Leszögezte, ez egy kerékpározást meghaladó nagy projekt, ami Magyarországon sokakhoz közel viheti a sportágat.



"Már az történelmi, hogy Budapestről rajtol a Giro, s az is nagyszerű lenne, ha magyar színekben indulhatna egy csapat, természetesen magyar versenyzőkkel a soraiban" - fogalmazott.



"Hatalmas lehetőség számomra, hogy ilyen kerékpáros ikonok kezei alatt folytathatom a pályafutásomat. Óriási ugrás lehet a karrieremben, remélem megfelelek az elvárásoknak, minden erőmmel ezen leszek" - fogalmazott Dina, aki egy Kometa-mezt vett át Bassótól. Kitért rá: a Tour de Hongrie hegyi szakaszai kedveznek neki, leginkább talán a Kékestetőn záruló etap.



"Óriási megtiszteltetés, hogy itthon mutatkozhatok be, de nagy nyomást is jelent egyben" - mondta a 23 éves kerekes, aki tavaly összetettben 19. lett a magyar körversenyen, májusban pedig legjobb magyarként - hajrábeli technikai hibája ellenére - 13. helyen zárt a V4 nemzetközi kerékpárverseny magyarországi szakaszán.



Felidézte, februárban kereste meg a Kometa Cycling Teamet, miután volt néhány jó eredménye a szezon elején, s Dér Zsolt is ajánlotta őt Bassóéknak.



Kifejtette, nagyon jó versenyzők, köztük kiváló hegyimenők vannak az együttesben, így remek eredményeket érhetnek el a magyar körversenyen, ahol elsősorban a csapat sikere a fontos számára, s nem a sajátja.

Dina az idényt a Pannon Cycling Team csapatkapitányaként kezdte, s most Contadorék kedvéért hagyta ott az egyetlen magyar kontinentális együttest, amelynek, mint mondta, nagyon sokat köszönhet.



Eddig az országúti mellett hegyikerékpárral is foglalkozott, ám az MTI kérdésére elmondta, ezután sokkal nagyobb hangsúly lesz az országúti versenyzésen.



"Ez mindent felül fog írni. Persze a hegyikerékpárt sem szeretném teljesen elengedni az olimpia előtt, ha van időm és energiám, a szakág versenyein is indulni fogok, de első az országút."



Elárulta, az idény végéig állapodtak meg új csapatával, amelynek színeiben meg kell mutatnia: megérdemelte a szerződést és helyét az együttesben.



"Persze korábban is játszottam a külföldi csapathoz igazolás gondolatával, ám most egy álom válik valóra. Sehol máshol nem tudnék ennyit tanulni, mint két ekkora bajnok mellett." - hangsúlyozta.



A szövetségi kapitány Dér Zsolt hangsúlyozta: a Bassóékkal kialakult kapcsolat nagy előrelépés lehet a hazai kerékpársport számára, s nemcsak a versenyzőknek, hanem a szövetségnek is.



"Olyan kapuk nyílnak meg, amikről nem is álmodtunk, meg kell ragadni és ki kell használni a lehetőséget" - mondta, hozzátéve, a többi kerékpárosnak is nagy motiváció lehet, hogy további magyarok kerülhetnek be a csapatba



"Marci nagyon jó versenyző, ott a helye csapatban, nem véletlenül szerződtetik őt első magyarként" - fogalmazott. - "Úgy gondolom, hogy az eredményeivel bizonyítani fog és jól beilleszkedik. Remélem a jobbak, a vezetők közé fog tartozni."



Giacomo Pedranzini, a névadó főszponzor ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: szerette volna, hogy legalább két-három magyar csatlakozzon a csapathoz.



"Márton az első, de nem fog egyedül maradni, tervezzük, hogy lesznek más magyar versenyzők is. Remélem, hogy a csapat többi tagjával képviseli a számunkra fontos értékeket, a becsületes munkát, a kitartást és a hűséget" - emelte ki.