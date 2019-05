Kajak-kenu

Kajak-kenu válogató - Schmidt Gábor: alakul a vb-csapat gerince

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) elnöke szerint a múlt heti első válogató után nagyon szépen körvonalazódik az a csapat, amely az augusztusi, szegedi kvalifikációs világbajnokságon majd harcba szállhat az olimpiai kvótákért. 2019.05.27 22:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Úgy véli: szinte minden szakágban szemmel látható volt a fejlődés a szolnoki versenyen, főleg férfi kajakban és férfi kenuban.



A csütörtöktől vasárnapig megrendezett első felnőtt és ifjúsági válogatón 52 egyesület 813 indulója vett részt és Schmidt Gábor szerint mind a felnőtt korosztályban, mind az utánpótlásban a szövetségi kapitányok tökéletesen fel tudták mérni, hogy hol tartanak a versenyzők.



"Nagyon jól körvonalazódik az a gerinc, akik köré lehet építeni azt a csapatot, amelynek célja, hogy minél több olimpiai kvótát szerezzen majd az augusztusi, szegedi világbajnokságon - mondta hétfőn az MKKSZ elnöke az M1 aktuális csatornának adott interjúban. - Kiváló eredmények születtek, kezdve a női kajakkal. Látszik, hogy van egy ötfős csapat, amelynek tagjaira stabilan lehet számítani, gondolok itt Csipes Tamarára, Medveczky Erikára, Bodonyi Dórára, Kárász Annára és Kozák Danutára, aki még közülük is kiemelkedik."



Schmidt Gábor szerint ugyanígy van öt versenyző a férfi kajakosoknál is, akik kiválóan teljesítettek, és akiknek egyre biztosabb a helye a vb-csapatban.



"A négyes összeállítása szempontjából nagyon fontos 200 és 400 egyest, valamint az 500 párost is uralta Tótka Sándor, Birkás Balázs, Nádas Bence és Kuli István. Én azt gondolom, hogy Hüttner Csaba szövetségi kapitány első körben őket fogja nevezni a négyesbe. Rajtuk kívül kiemelkedett még Kopasz Bálint, aki 1000 egyesben évek óta egyeduralkodó itthon, és most a rövidebb távot, az 500 métert is meg tudta nyerni" - fogalmazott a sportvezető, hangsúlyozva: külön örült annak, hogy mind a nőknél, mind a férfiaknál oda tudtak kerülni az élmezőnybe olyan fiatal tehetségek, akik tavaly még az ifiknél versenyeztek.



Az MKKSZ elnöke fontosnak tartotta megemlíteni a Koleszár Mátyás, Németh Viktor Máté fiatal honvédos kettőst, amely 1000 párosban tudott győzni.



"Azt szoktam mondani, hogy ha valaki legalább egy hajóhosszal tud nyerni az itthoni válogatón, akkor az nemzetközi szinten is versenyképes lehet. Azt gondolom, hogy nagyon sokat erősödött a férfi kajak szakágunk" - jelentette ki.



Schmidt Gábor kiemelte Balla Virágot, aki Devecseriné Takács Kincsővel az egyik olimpiai számban, C-2 500 méteren nagyon magabiztosan győzött.



"Ez a páros rendben van, nagyon megerősödött, de a férfiaknál is látható öt olyan kenus, aki esélyes lehet az éremszerzésre. Hüttner Csaba hozott egy olyan döntést, hogy csak olimpiai számban írt ki válogatót a férfi kenusoknál, ott viszont el kellett indulnia mindenkinek, és ez remek döntésnek bizonyult" - utalt az elnök arra, hogy Kiss Tamás 1000 egyesben csak 0.083 másodperccel előzte meg Bodonyi Andrást, és hasonlóan nagy volt a csata 1000 párosban is, ahol a Kiss Balázs, Dóri Bence kettős csupán 0.183 másodperccel verte a Sáfrány Mátyás, Bakó Tamás egységet.



Schmidt Gábor röviden kitért az augusztusi, szegedi vb-re is, amelyre eddig 80 ország jelezte részvételét.

"Szeretném, ha 90 fölé menne ez a szám, amely rekord lenne, de nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy akik eljönnek, azok jól érezzék magukat. Nagyon nagy a várakozás már a nemzetközi mezőnyben is, sokan írnak nekünk és hívnak bennünket, hogy mennyire várják a vébét, ugyanis nagyon szeretnek Szegedre jönni a versenyzők és a szurkolók is. Ráadásul a kormány támogatásának köszönhetően egy soha nem látott mértékű átalakítás zajlik a Maty-éren, amellyel tökéletes ütemben haladunk. Július végére kész lesz a pálya, így augusztus elején az akklimatizációs edzőtáborba érkező versenyzők már használni is tudják majd az új létesítményt" - mondta az elnök.