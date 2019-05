Siker

Kajak-kenu válogató - Kozák 200-on is nyert, Birkás duplázott

A csütörtökön 500 méteren győztes Kozák Danuta pénteken 200 méteren is a legjobbnak bizonyult, az ugyancsak kajakos Birkás Balázs pedig egyesben és párosban is győzött a legrövidebb távon a kajak-kenusok Szolnokon zajló első válogatóversenyén. 2019.05.24 17:59 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az UTE ötszörös olimpiai bajnoka, Kozák mögött ugyanúgy a honvédos Csipes Tamara lett a második, mint egy nappal korábban, a harmadik helyre pedig a szintén újpesti Lucz Anna futott be. Utóbbi később klubtársával, Kiss Blankával egy győzelmet is bezsebelt K-2 200-on, míg a kenusoknál érvényesült a papírforma: a legrövidebb táv egyes küzdelmeit Lakatos Zsanett, páros döntőjét pedig a győriek duója, Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső nyerte meg.



A férfiaknál Birkás egyesben a csütörtöki 400 méteres versenyben leggyorsabb Tótka Sándort utasította maga mögé, párosban pedig világbajnok társával, Balaska Márkkal diadalmaskodott.



Ami a nap két 1000 méteres fináléját illeti, nem történt meglepetés. Kajak egyesben az itthon évek óta egyeduralkodó Kopasz Bálint győzött úgy, hogy már a második helyezettre is közel öt másodpercet "vert", kenu kettesben pedig - csakúgy, mint a két héttel ezelőtti rangsorolón - Kiss Balázsé és Dóri Bence Balázsé lett az első hely.



A szolnoki viadal vasárnapig tart, szombaton három, míg a zárónapon kilenc döntőre kerül sor.



Eredmények (a szövetség eredményközlője alapján):

férfiak:

K-1 200 m:

1. Birkás Balázs (NKM Szegedi Vízisport SE) 35.067 mp

2. Tótka Sándor (UTE) 35.128

3. Kuli István (NKM Szegedi Vízisport SE) 35.384



K-2 200 m:

1. Balaska Márk, Birkás Balázs (Budapesti Honvéd SE, NKM Szegedi Vízisport SE) 32.838 mp

2. Apagyi Levente, Csizmadia Kolos (Fémalk Bomba AVSE) 32.932

3. Erős Patrik Dániel, Hérics Dávid (Graboplast Győri Vízisport SE) 34.127



K-1 1000 m:

1. Kopasz Bálint (Graboplast Győri Vízisport SE) 3:35.415 p

2. Gál Péter István (Szolnoki Kajak-Kenu Klub) 3:40.349

3. Solti László (Vasas Sport Club) 3:40.649



C-2 1000 m:

1. Kiss Balázs, Dóri Bence Balázs (Dunaferr, UTE) 3:40.976 p

2. Sáfrán Mátyás, Bakó Tamás (KSI SE) 3:41.159

3. Korisánszky Dávid, Fekete Ádám (Budapesti Honvéd SE, UTE) 3:41.993

nők:

K-1 200 m:

1. Kozák Danuta (UTE) 40.486 mp

2. Csipes Tamara (Budapesti Honvéd SE) 40.692

3. Lucz Anna (UTE) 41.275



K-2 200 m:

1. Lucz Anna, Kiss Blanka (UTE) 38.204 mp

2. Hagymási Réka, Medveczky Erika (Budapesti Honvéd SE) 38.393

3. Orosz Adrienn, Katrinecz Rita (DVTK, Szolnoki Kajak-Kenu Klub) 39.998



C-1 200 m:

1. Lakatos Zsanett (UTE) 49.053 mp

2. Nagy Bianka (NKM Szegedi Vízisport SE) 49.153

3. Bragato Giada (Tiszaújvárosi KKSE) 51.136



C-2 200 m:

1. Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső (Graboplast Győri Vízisport SE) 45.379 mp

2. Molnár Rebeka, Sáling Laura (Graboplast Győri Vízisport SE) 47.918

3. Kisbán Zsófia, Bragato Giada (Lágymányosi Spari Vízisport, Tiszaújvárosi KKSE) 48.468