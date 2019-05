Úszás

Hosszú Katinka a párizsi olimpiáig tervez

A háromszoros olimpiai bajnok úszó az Origónak adott interjúban úgy fogalmazott: egyáltalán nem érzi, hogy jövőre, Tokióban elege lesz az élsportból, így szeretne még négy évet versenyzéssel tölteni.



"Imádom csinálni, lejárni edzésre, mindent. Nem azt mondom, hogy ugyanazokban a számokban fogok úszni, mint most, de ki tudja? Rio után is el akartam engedni a 400 vegyest, aztán mégsem így történt. Csak akkor hagynám abba 2024 előtt, ha gyerekem születne, viszont ez most nem aktuális" - jelentette ki Hosszú Katinka a szerdán megjelent cikkben.



A 30 éves sportoló hozzátette: szerinte a kora nem lesz akadálya annak, hogy akár öt év múlva is a csúcson legyen.



"Az úszók nem feltétlenül azért nem úsznak már annyi idősen, mert elhasználódott a testük, hanem mert nincs motiváció" - mondta Hosszú Katinka, aki szerint sporttársai a monotonitást bírják a legnehezebben, ő azonban továbbra is imádja, amit csinál.



"Párizs után is imádni fogom. Ha már nem is versenyszerűen, de mindig is úszni fogok, mert annyira szeretem" - fogalmazott a hétszeres világbajnok bajai sportoló.



Címlapfotó: Hosszú Katinka a női 200 méteres vegyesúszás döntője után a Nemzetközi Úszó Szövetség, a FINA több mint hárommillió dolláros összdíjazású meghívásos bajnoki sorozatának egyetlen európai állomásán a budapesti Duna Arénában 2019. május 12-én. MTI/Illyés Tibor