Több mint 100 sportág próbálható ki a Budapesti Nagy Sportágválasztón

Több mint 100 sportágat lehet ingyen kipróbálni a 24. Budapesti Nagy Sportágválasztón, amelyet pénteken és szombaton rendeznek meg Kőbányán, a Maglódi úti Merkapt Sportközpontban. 2019.05.23 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A beharangozó sajtótájékoztatón Kiss Gergely, a Nagy Sportágválasztó kommunikációs igazgatója elmondta: ezúttal 109 sportággal ismerkedhetnek meg azok, akik valamelyik napon 9 és 17 óra között kilátogatnak az eseményre. Hangsúlyozta: a rendezvény küldetése sportos életmódra ösztönözni az embereket, a mozgásformák sokszínűségének bemutatásával, illetve olyan olimpiai, világ- és Európa-bajnokok, egyben példaképek részvételével, mint Dombi Rudolf, Storcz Botond, Szász-Kovács Emese, Fábián László vagy Steinmetz Barnabás.



"Minden évben szeretnénk bővíteni a kínálatot, ezért hoztuk vissza a hangszerválasztót, ami korábban már része volt a programnak" - jelentette ki a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. Hozzátette: azért is örül a társrendezvény Nagy Hangszerválasztónak, mert annak idején ő is rockzenével motiválta magát a fontosabb olimpiai és vb-meccsek előtt.



Radványi Gábor X. kerületi alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy Kőbánya a fővároson belül is a sport fővárosa, s ha a kerületben a sport területén valamihez "hozzányúlnak", akkor az arannyá változik - utalt a Kőbányán élő és sportoló ifjúsági olimpiai bajnok Késely Ajnára, aki szintén megjelent a sajtótájékoztatón.



A kiváló fiatal úszó azt ajánlotta a gyerekeknek, hogy mindenképpen olyan sportágat válasszanak, amit nagyon szeretnek és izgalommal várják az edzéseket. Véleménye szerint azért is jó sportolni, mert a közösségben jó társakra, barátokra tudnak találni.



A nagy érdeklődésre való tekintettel - az elmúlt évekhez hasonlóan a két nap alatt összesen körülbelül 20 ezer résztvevőre számítanak - az esemény első napján, pénteken 14 óráig ezúttal is az óvodás és iskolás csoportokat várják, majd aznap délután, valamint szombaton egész nap a családokat.



A gyerekek számára idén még könnyebb lesz a választás a sportágak között: a várható felnőttkori testi adottságokat feltérképező, hétéves kortól elvégezhető sportantropometriai mérés segítségével a döntést tudományos alapokra lehet helyezni.



A rendezvényre érkezők profi sportági bemutatókat láthatnak, illetve nyílt edzéseken vehetnek részt, ahol hivatásos sportolók és trénerek segítenek az első lépéseknél. A Nagy Hangszerválasztón a muzsikálni vágyók zenészek és zenetanárok segítségével rengeteg ismert és kevésbé ismert hangszert próbálhatnak ki.



Elhangzott még, hogy a tavalyihoz hasonlóan a sportágválasztón idén ismét lehet majd vért adni a Magyar Vöröskereszt kamionjában, segítve ezzel a rászorulókon. A szervezők a lakossági véradók mellett a cégek dolgozóira is számítanak.