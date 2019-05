Kinevezés

Új vezetőedző a magyar alpesisí-válogatott élén

A Magyar Sí Szövetség (MSSZ) hétfői tájékoztatása szerint az olasz szakember célja - túl azon, hogy a sízőket felkészítse a nemzetközi szereplésre -, hogy technikailag a legjobb eredményt hozza ki belőlük. Munkáját Stark Márton segíti, aki tavaly júliusban mondott le a szövetségi kapitányi posztról, és egy év külföldi edzősködés után tér vissza Miklós Edit, az MSSZ elnöke kérésére.



David Fill 2011 és 2013 között az olasz női világkupa-válogatottat edzette a gyorsasági számokban, és négy évig az orosz férfi síválogatottal is dolgozott.



"Már bele is vágtunk a munkába az ausztriai Hintertuxon, ahol ötnapos edzőtábort tartunk az ifjúsági korú sízőknek, hogy felmérjem, milyen technikai tudással rendelkeznek. Célom, hogy egy erős csapatot alakítsunk ki elsősorban a 16-19 éves sportolókból - idézte a szövetség közleménye a vezetőedzőt. - Hosszú és kemény munka vár ránk, de szépen lassan építkezünk, hogy egy napon a világkupában is versenyezhessenek. Közös célunk, hogy a lehető legmagasabb szintre hozzuk fel a magyar sísportot" - tette hozzá.



Segítője, Stark Márton elsősorban a női csapat edzéseiből veszi ki a részét.



A közlemény kitér rá, hogy néhány éve, amikor a síszövetség Miklós Edit számára edzőt keresett, David Fill neve kétszer is felmerült a lehetséges trénerek között, ám végül Walter Hubmann, majd Stefan Abplanalp került a világkupa-harmadik helyezett versenyző mellé. Idén februárban Miklós Edit már a szövetség elnökeként kereste meg a szakembert, aki elfogadta a felkérést.



"Olyan edzőket szeretnék a csapatok élére, akikben én is megbíznék mint sportoló. David és Márton is ilyen személy, több hónapos egyeztetés után mindketten elfogadták a felkérést. - mondta Miklós Edit. - Fontosnak tartom, hogy alakuljon ki egy összetartó csapat, melynek tagjai egymást tudják bíztatni, segíteni. Hosszú távú közös célunk, hogy az ifi sportolókból profi gondolkodású versenyzőket neveljünk, és a 2022-es téli olimpián maximális létszámmal tudjunk részt venni" - ismertette röviden a terveket.