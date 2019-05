Lovassport

Új helyszínekkel bűvül a Nemzeti Vágta programja

Új magyarországi és határon túli helyszínnel bővül a Nemzeti Vágta programja idén: Érd és Eszék is csatlakozik az elővágták sorához. 2019.05.13 15:56 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A versenyeket május 18. és augusztus 25. között bonyolítják le, a továbbjutók pedig október 19-én és 20-án állhatnak rajthoz a budapesti Hősök terén megrendezett döntőben - tájékoztatták az szervezők hétfőn az MTI-t.



A fővárosi döntőre a lovasok 16 helyszínen kvalifikálhatják magukat, az elővágtasorozat május 18-án Topolyán indul a Vajdasági Vágtával. A Nemzeti Vágta 2018-as bajnoka, a temerini Nagy Arnold tavaly a Vajdasági Vágta győzteseként jutott be a budapesti döntőbe, majd a Hősök terén állhatott fel a dobogó legfelső fokára.



A korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is egy kiemelkedő történelmi személyiség előtt tisztelegnek a Nemzeti Vágta szervezői: az idén Kazinczy Lajos, a 15. aradi vértanú előtt róják le tiszteletüket. Kazinczy Ferenc író honvédezredes fiát 29 évesen, 1849. október 25-én végezték ki Aradon.



A fiatal ezredes részt vett a pákozdi csatában, a tavaszi hadjáratban Klapka György dandárparancsnoka volt, majd a komáromi vár mozgóőrségének parancsnoka lett, végül a hétezer fős észak-erdélyi hadtest vezéreként tette le a fegyvert Zsibónál az orosz Grotenhjelm tábornok előtt. Az 1849. április 19-i nagysallói győztes ütközetben tanúsított helytállásáért megkapta a Magyar Katonai Érdemrendet.



A Nemzeti Vágta célja a lovas hagyományok felelevenítése, új tartalommal való gazdagítása és az országimázs építése. A Hősök terén kialakított versenypályán a futamok között kocsitoló, ugró és fogathajtó versenyre is sor kerül, továbbá huszár és honfoglaló lovas hagyományőrző egyesületek, csikósok, trükklovasok és szabadidomítók produkciói szórakoztatják a közönséget.



Az Andrássy úti Vágta Korzón az induló települések mutathatják be népviseletüket, városuk, falujuk nevezetességeit, a tájegységükre jellemző népi iparművészeti és kézműves alkotásokat, szakmákat és lovas örökségünkhöz kötődő hagyományaikat.