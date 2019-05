Siker

Női kézilabda BL - Veretlenül kupagyőztes a Győr

A Győri Audi ETO KC ötödik alkalommal nyerte meg a női kézilabda Bajnokok Ligáját. 2019.05.12 19:52 ma.hu

MTI/Sóki Tamás

A Győri Audi ETO KC ötödik alkalommal nyerte meg a női kézilabda Bajnokok Ligáját, miután a vasárnapi fináléban 25-24-re legyőzte az orosz Rosztov-Don csapatát a budapesti négyes döntő második játéknapján.



A Győri ETO nyolcadik alkalommal játszott BL-döntőt, és sorozatban harmadszor nyert. Hasonló remek szériára legutóbb az osztrák Hypo Niederösterreich volt képes, amely 1992 és 1995 között négyszer győzött.



A Rosztov tavaly volt először elődöntős, és az idei volt az első fináléja.



Női Bajnokok Ligája, döntő:

Győri Audi ETO KC - Rosztov-Don (orosz) 25-24 (15-11)

gólszerzők: Amorim 7, Görbicz 6, Bódi, Brattset, Oftedal 3-3, Hansen, Kristiansen, Groot 1-1, illetve Abbingh 7, Makajeva, Managarova 5-5, Vjahirjeva 3, Kuznyecova 2, Szeny, Bobrovnyikova 1-1



A győriek keretéből hiányzott a cseh jobbszélső Jana Knedliková, akinek a lovaglóizma a szombati elődöntőben sérült meg. Az oroszoknál a beálló Majja Petrova és a brazil irányító Ana Paula Rodrigues nem játszott.



A 2016-os olimpia és a tavaly decemberi Európa-bajnokság legjobb játékosának is megválasztott Anna Vjahirjeva vezérletével támadásban és védekezésben is jól kezdett a Rosztov, amely a 12. percben vezetett először két góllal (7-5). Az ETO hibáit kihasználva a hat olimpiai bajnokkal felálló oroszok gyors ellenakciókat vezettek, védekezésben pedig hatos falat alkalmaztak, amelynek nem találta az ellenszerét a némileg statikusan támadó címvédő.



Danyi Gábor vezetőedző időt kért, majd kapust cserélt, és a francia Amandine Leynaud-t a norvég Kari Aalvik Grimsbö váltotta. A folytatásban mindkét kapu előtt sokkal hatékonyabbnak bizonyult csapata, és egy 7-1-es sorozattal zárta le az első félidőt (15-11).



A második felvonás elején felváltva születtek a gólok, majd a lengyel játékvezetők a 37. percben egy súlyosnak minősített szabálytalanság miatt végleg kiállították a győriek holland irányítóját, Nycke Grootot. A karmesteri pálcát a norvég Stine Oftedal vette a kezébe, és részben neki is volt köszönhető, hogy csapata előnye sokáig nem csökkent.

A hajrára fordulva azonban Kszenija Makajeva és a holland Lois Abbingh találataival két gólra felzárkózott a Rosztov, eközben a két csapat játékosai és a szurkolók is sokat bosszankodtak a bírók tevékenysége miatt. Az oroszok a kulcsfontosságú pillanatokban többször is hibáztak, a Győr viszont az utolsó percekben képtelen volt kapuba találni, így 37 másodperccel a vége előtt Abbingh büntetőjével a Rosztov már csak egy gólra volt a címvédőtől, sőt, végül az egyenlítésért is támadhatott, de nem járt sikerrel.



A két csapat hetedszer találkozott egymással, a Győr mérlege két vereség és immár öt győzelem a Rosztov ellen.



A győri játékosok közül Eduarda Amorim és Görbicz Anita mind az öt BL-győzelemnek részese volt.



korábban, a 3. helyért:

Vipers Kristiansand (norvég)-Metz HB (francia) 31-30 (15-16)



szombaton játszották:

elődöntők:

Győri Audi ETO KC-Vipers Kristiansand 31-22 (18-8)

Rosztov-Don - Metz HB 27-25 (15-8)