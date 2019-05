Szörnyű

Leukémiás a magyar válogatott 19 éves kosárlabdázója

Leukémiával diagnosztizálták Gereben Líviát, a Szekszárd és a magyar női válogatott kosárlabdázóját.



A drámai hírt a játékos testvére osztotta meg közösségi oldalán, aki azt írta, a fiatal válogatott játékos a diagnózis után pár órával, péntek este már be is került a Szent László Kórház leukémia osztályára, ahol azonnal el is kezdték a gyógyítását.



A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke, Szalay Ferenc a MKOSZ közleményében biztosította a válogatott játékost, hogy az egész kosárlabda társadalom támogatja az előtte álló nehéz időszakban.



"Biztos vagyok abban, hogy a rá jellemző küzdeni tudás, a mindent elsöprő akarat sokat segít majd ebben a küzdelemben, mi mellette állunk mindenben! Ezúton is szeretném üzenni a családnak, s magának Líviának: ebben a csatában egyetlen pillanatra sem leszel egyedül, ránk mindig számíthatsz!” - írta.



Gereben Líviát a magyar kosárlabda egyik legnagyobb tehetségeként tartják számon. Az Atomerőmű KSC Szekszárd és a magyar válogatott játékosát számos szaklap is méltatta már, legutóbb a Nemzetközi Kosárlabdda-szövetség (FIBA) honlapján a tíz legígéretesebb Amerikán kívüli játékos közé sorolták.