Sport

A taxiból kiszállva szakadt el a magyar úszóklasszis térde

hirdetés

Térdszalagszakadás miatt "ketyegő bomba" Kenderesi Tamás újra megsérült bal térde. Mindenképpen meg kell műteni, csak az a kérdés, hogy mikor - tudósította az Inforádió



A Pécsen elvégzett MR-vizsgálat egyértelműen azt mutatta ki, hogy az úszó olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás négy éven belül másodszor is belső oldalszakadást szenvedett, balszerencséjére ezúttal is a bal térdében, és pontosan azon a helyen, amelyet 2015 decemberében egyszer már műteni kellett.



"Nem úszás közben vagy erősítő edzés alatt ment ki a térdem, ráadásul úgy, hogy belém hasított a már ismert fájdalom, hanem öt héttel ezelőtt abban a pillanatban, amikor kiszálltam a taxiból és valószínűleg nem úgy léptem, ahogy kellett volna" - számolt be a július végi dél-koreai világbajnokságra készülő pécsi válogatott úszó az SzPress Hírszolgálatnak. "Mivel a térdem másnapra sem duzzadt meg, az orvosommal együtt azt reméltük, hogy csak részleges szakadás történt, a tüzetesebb vizsgálat viszont az ennél lényegesen rosszabb feltételezést igazolta."



A kellemetlen esemény után a tavalyi Európa-bajnokságon ezüstérmet nyerő, az idei világranglistán pedig - Milák Kristóf mögött - a 200 pillangón 1:53.42 perccel a második helyen álló Kenderesinek azt tanácsolták, hogy a másfél hetes leállás után egy ideig fogja vissza magát, később pedig fokozatosan terhelje a térdét. Arra is figyelmeztették, hogy ha megismétlődik a "taxis" eset, azonnal jelentkezzen, mert akkor haladék nélkül műtétre lesz szükség.



"Nem éppen felemelő érzés arra gondolni és úgy edzeni, hogy a bal térdem egy ketyegő bomba, de próbálok nem ezzel foglalkozni, és úgy folytatni a felkészülésemet, mint ha mi sem történt volna" - folytatta a 22 esztendős élsportoló. "Abban egyeztünk meg az orvosaimmal, ha újra kimegy a térdem, a lehető leggyorsabban korrekciós műtétnek kell következnie, tehát a sérült szalag pótlásának. A szakemberek szerint az így megerősített térdemmel életem végéig nem lesz már bajom, akármeddig is sportolok és bármennyire is terhelem a lábaimat. Ha viszont nem rosszabbodik a helyzet, lehet, hogy a gyógytorna is megteszi, és műtétre csak a világbajnokság után kell jelentkeznem. Egy biztos: az olimpia előtt mindenképpen rendbe kell tenni a térdemet."



Kenderesi Tamás nem adja fel, ugyanakkor arról az egyetlen vb előtti versenyéről, a belga nyílt bajnokságról, máris lemondani kényszerült, amely állapotfelmérő és talán önbizalom növelő is lehetett volna az olimpia előtti esztendő legnagyobb erőpróbáját megelőzően.