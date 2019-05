Sport

Végleg visszavonul a kézilabdázó Nagy László

"Huszonkét év után bejelentem a visszavonulásomat. Nyártól más feladatok állnak előttem" - közölte a 38 éves jobbátlövő azon a budapesti sajtótájékoztatón, amelyet klubja és a Magyar Telekom Nyrt. közötti támogatói szerződés meghosszabbítása apropóján tartottak.



Nagy László január elején közölte: minden bizonnyal a mostani lesz az utolsó idénye játékosként. A 209-szeres válogatott kézilabdázó szerződése a nyáron lejár Veszprémben, de Csík Zoltán, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója pénteken bejelentette, hogy Nagy nem szakad el a klubtól, július 1-jétől sportigazgatóként dolgozik.



Nagy László 1999-ben a Pick Szeged játékosaként mutatkozott be a magyar válogatottban, majd a Barcelonához igazolt, amellyel Bajnokok Ligáját kétszer, spanyol bajnokságot négyszer nyert. Három évig (2009 és 2012 között) nem lépett pályára nemzeti színekben, de a londoni olimpia előtt Veszprémbe szerződött, és azóta ismét ő volt a csapatkapitány. Pályafutása során 749 gólt szerzett a válogatottban. Az athéni (2004) és a londoni olimpián (2012) negyedik, valamint a 2003-as és a 2009-es világbajnokságon hatodik helyezett csapatnak is kulcsembere volt, ahogyan legutóbb a januári, német-dán közös rendezésű vb-n szereplő válogatottnak is.



A háromszoros világválogatott, ötszörös magyar bajnok játékost négyszer választották az év legjobbjának Magyarországon.



A jobbátlövő a könnyeivel küszködve köszönetet mondott nevelőegyesületének, a szegedi klubnak, ahol a pályafutása indult, továbbá nevelőedzőjének és valamennyi trénernek, akivel dolgozott.



"A barcelonai tizenkét év nagyon hasznos volt sportszakmailag és emberileg is. Tinédzserként indultam és érett ember vált belőlem. Óriási köszönet azoknak, akik nélkül ma nem lehetnék itt: Kálomista Gábornak és Hajnal Csabának, akik rendszeresen jártak Barcelonába, hogy visszacsábítsanak Magyarországra" - fogalmazott, utalva a klubot működtető gazdasági társaság korábbi vezérigazgatójára, klubelnökre, illetve volt ügyvezetőre.



Az átlövő köszönetet mondott Csík Zoltánnak, amiért helyet biztosít számára a klub vezetésében.



"A sportigazgató a legfontosabb ember a klubban, aki ért a sporthoz, akire rá lehet bízni a klubot. Márpedig Nagy László a legalkalmasabb arra, hogy sportszakmai szempontból rábízzuk a Telekom Veszprém jövőjét" - fogalmazott Csík Zoltán.

A bejelentés pillanata 28:55-től