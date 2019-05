A béke lángja

A minszki Európa Játékok lángjával tartottak váltófutást Budapesten

A Kossuth térig tartó, közel 11 kilométeres útvonal Budapest legszebb részeit, többek között a Duna-partot és a Budai Várat is érintette. 2019.05.09 20:42 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Illyés Tibor

Valóra Váltó elnevezéssel váltófutást szervezett a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) csütörtök délután a "béke lángjával" Budapesten, a Hősök tere és a Kossuth tér között abból az alkalomból, hogy 43 nap múlva, a fehérorosz fővárosban, Minszkben megkezdődnek a II. Európa Játékok.



A sportolók, sportvezetők, közéleti személyiségek, művészek és gyerekek aktív részvételével zajló esemény rajtja előtt, a Hősök terén - a MOB tájékoztatása szerint - elsőként Alekszandr Ponomarjov, Fehéroroszország magyarországi nagykövete tartott rövid beszédet.



Ebben emlékeztetett arra, hogy a láng május 3-án az Európai Olimpiai Bizottság székhelyéről, Rómából indult, majd a Mont Blanc, Ljubljana és Bécs érintésével érkezett meg a magyar fővárosba. Hozzátette: a fehérorosz emberek nagyon büszkék arra, hogy otthont adhatnak az Európa Játékoknak, és nagy szeretettel várják az eseményre a magyarokat is.



Szergej Komisz, a játékok szervezőbizottságának kulturális eseményekért felelős tagja azt mondta, a láng eddigi útja során a magyarországi volt a legjobb és legnagyobb szabású rendezvény.



Kiemelte: örül annak, hogy a játékokkal Amerika és Ázsia után Európában is sikerült tradíciót teremteni. Felhívta a figyelmet arra, hogy Fehéroroszágban jó minőségű szállások és vendégszerető emberek várják a játékokra külföldről érkező turistákat.



Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke azt hangsúlyozta, hogy az UNICEF-fel együttműködésben szervezett Valóra Váltó jótékonysági célokat is szolgál, és 120 gyerek nyaralásához nyújt segítséget. Végül azt kívánta a fehérorosz szervezőknek, hogy az Európa Játékokat olyan sikeresen bonyolítsák le, amilyen lelkes emberekkel a budapesti váltófutás szervezése során találkozott.



A staféta 17.30 előtt pár perccel indult, 124 tagja volt, ugyanis ennyi évvel ezelőtt, 1895-ben alapították meg a Magyar Olimpiai Bizottságot.



A váltó első tagjaként Kulcsár Krisztián futott a lánggal, ő Tarlós Istvánnak, Budapest főpolgármesterének adta át a fáklyát, majd az olimpiai ezüstérmes kézilabdakapus, Pálinger Katalin következett. A Kossuth térig tartó, közel 11 kilométeres útvonal Budapest legszebb részeit, többek között a Duna-partot és a Budai Várat is érintette.



Olyan ismert emberek futottak a béke lángjával, mint az ötszörös olimpiai bajnok tornász, Keleti Ágnes, a Nemzet Sportolója; a háromszoros ötkarikás aranyérmes kajakozó, Kovács Katalin; Habsburg György diplomata, a MOB utazó nagykövete; valamint Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa. A fáklya a Ferencváros fehérorosz labdarúgójának, Nyikolaj Szihnyevicsnek a kezében, pár perccel 19.15 után érkezett meg a Kossuth térre, a Parlament elé, ahol már várta Kulcsár Krisztián.



A MOB korábbi tájékoztatása szerint a láng Pozsony felé folytatja útját, majd Brnón és Varsón keresztül éri el Minszket.

A Valóra Váltó az UNICEF-fel karöltve jótékonysági célokat is megvalósít. A fejenkénti félmillió forintos támogatói jegyek megvásárlásából befolyt összeg hat hazai gyermekotthon - a Debreceni Reménysugár Gyermekotthon, a Margaréta Gyermekotthon, az EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ, a Bolyai Gyermekotthoni Központ és a Cseppkő Gyermekotthoni Központ - 20-20 hátrányos helyzetű gyerekének kétnapos vakációját fedezi.



A II. Európa Játékokon a kontinens 50 országa több mint 4000 sportolójának részvétele várható, 15 sportág 23 szakágában hirdetnek majd bajnokot. A megnyitót június 21-én, a záró ceremóniát 30-án rendezik. Az eseményen várhatóan több mint 120 magyar sportoló áll majd rajthoz.