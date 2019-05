Jégkorong divízió I/A-vb

Majoross: a becsületünk volt a tét

Majoross: a becsületünk volt a tét

Majoross Gergely szerint a magyar válogatott becsülete volt a tét a nurszultani divízió I/A jégkorong-világbajnokság vasárnapi zárómérkőzésén, amelyen 3-1-re kapott ki a házigazda kazahoktól, összességében pedig az ötödik helyet szerezte meg. 2019.05.05 19:34 ma.hu

"A becsületünk volt az elsődleges tét ezen a mérkőzésen, s sikerült sokkal jobb személyiségjegyeket mutatni, mint a Szlovénia elleni találkozón, ennek nagyon örültem" - fogalmazott a megbízott szövetségi kapitány.



Rámutatott: hátrányban sem lankadt az akarat és az elszántság, s ez az, amit minimálisan mindenki elvár a magyar jégkorong-válogatottól. Kitért rá: a helyzetkihasználásuk nem javult sokat erre a találkozóra, így vereséget kellett szenvedniük.



Visszatekintve azt mondta, hogy a két feljutó, az aranyérmes kazah és az ezüstérmes fehérorosz együttes ellen játszottak legjobban az elvesztett találkozók közül, az ezeken az összecsapásokon mutatottakból sok mindennel elégedettek lehetnek, a helyzetkihasználással azonban nem.



Majoross kifejtette, reális, hogy a kazah és a belorusz válogatott jutott a világelitbe, míg a litván esett ki. Mint mondta, a két feljutó és - a sok hiányzó és a hanyatló tendencia ellenére - a szlovén csapat is előrébb tart, mint a magyar.



"Az a dolgunk, hogy megtaláljuk azt az utat, amin mi felfelé tudunk menni és magunkhoz képest erősebbé válni."



A kapus Bálizs Bence úgy vélte, jó volt a játék képe, ezt várták volna maguktól, az egész torna folyamán, amelynek első részét tekintve hiányérzete van a válogatottat és magát illetően is.



"Sajnálom, hogy nem sikerült hoznunk folyamatosságot. Annak viszont örülök, hogy legalább a végére megtaláltuk magunkat csapat szinten, s saját magam is. Ezzel a játékkal, amit ma mutattunk, sokkal eredményesebbek tudtunk volna lenni ezen a héten."



Kifejtette: a stábnak és a játékosoknak is egy évük van arra, hogy felkészüljenek rá: már az elejétől össze kell kapniuk magukat, s saját stílusukat játszani, nem mást.



Az MTI kérdésére elárulta: bár jó érzés volt, hogy negyedóra elteltével őt éltette a magyar tábor, mérkőzés közben nem szabad ezzel foglalkoznia.



Benk András szerint "sokkal pofásabb produkció volt" a vasárnapi, mint a korábbiak.



"Ha így küzdöttünk volna a többi meccsen is, így mentünk volna a pályára, a terv szerint, lehet, hogy még a jégen állnánk" - fogalmazott az éremátadás alatt a csapatkapitány-helyettes.

Mint mondta, az edzők kiemelték az elemzésben, hogy nagyon oda kell figyelniük a kapuk előtt, s hatvan percig tartaniuk magunkat a megbeszéltekhez.



"Ez ma sikerült, jobbak voltunk a kapuk előtt, főleg a védekező harmadban. Kemények voltunk, kilöktük őket ütővel vagy testtel."



Hangsúlyozta, a játék támadó részében egyértelműen kell még javulni, ám ez egy javarészt KHL-esekre épülő csapat ellen nem a legkönnyebb feladat.



"Ma azonban emelt fővel jöhettünk le a jégről."



Kifejtette, ezzel együtt nagy hiányérzettel fog visszatekinteni a világbajnokságra, hiszen több volt benne.



"Sajnos valamiért nem úgy álltunk bele már a hét elején, ahogy kellett volna, és bár a végére javult kicsit a dolog, ezt így nem lehet. Száz százalékkal bele kell állni az első meccsbe, és már azokat hozni kell ahhoz, hogy csodákat lehessen csinálni. Ha ez nem sikerül, utána már csak rohanhatunk az eredmények után" - hangsúlyozta Benk, aki tagja volt 2008-ban a "szapporói csodának".



Erdély Csanád sérült jobb combbal vállalta a játékot. Mint az MTI érdeklődésére elmondta, fájt, de kibírható volt, és örül, hogy tudta segíteni a csapatot.



"Nagyon összekovácsolódtunk az utolsó meccsre, kár, hogy ez csak későn és nem az első meccsre történt meg" - fogalmazott. Kitért rá, ez egy olyan találkozó volt, amilyet a vereség ellenére megérdemelt a csapat, a szurkolók és a magyar hoki is.



"Az a tapasztalatom, hogy a győzelem összekovácsolja a csapatot, de vereségek után a mély gödörből való kilábalás még inkább" - mondta. Kiemelte: kaotikusan indult számukra a vb, ám az utolsó meccsre megtalálták magukat.



Andrej Szkabelka, az aranyérmes kazahok szakvezetője kiemelte: bár az utolsó találkozónak nem volt hatása a végső sorrendre, mégis jól játszottak és jó hokival nyerték meg a meccset.

"Örülök, hogy feljutottunk, büszke vagyok a csapatomra" - hangsúlyozta.



A tornáról a győztes kazah és a második fehérorosz válogatott lesz ott a jövő évi svájci elit-világbajnokságon.



A további sorrend Koreai Köztársaság, Szlovénia és Magyarország lett, az utolsó Litvánia jövőre a divízió I/B-ben szerepel.



Legjobb kapus: Matt Dalton (Koreai Köztársaság)

Legjobb hátvéd: Darren Dietz (Kazahsztán)

Legjobb csatár: Geoff Platt (Fehéroroszország)

MVP (újságírók szavazatai alapján): Nyikita Mihajlisz (Kazahsztán)



A torna álomcsapata: Matt Dalton (Koreai Köztársaság) - Darren Dietz (Kazahsztán), Leonyid Metalnyikov (Kazahsztán) - Geoff Platt (Fehéroroszország), Nyikita Mihajlisz (Kazahsztán), Kim Szang Vuk (Koreai Köztársaság)