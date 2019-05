Legyőzték a litvánokat

Jégkorong divízió I/A-vb - Megvan az első magyar siker

A magyar válogatott harmadik mérkőzésén megszerezte első győzelmét, s ezzel nagy lépést tett a bennmaradás felé a nurszultani divízió I/A jégkorong-világbajnokságon: a csütörtöki játéknapon 4-1-re nyert a litván csapat ellen. 2019.05.02 12:23 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A két együttes korábban 13 alkalommal találkozott, 12 magyar győzelem mellett egy litván siker született. Legutóbb 2016 februárjában, a budapesti olimpiai selejtezőtornán 4-0-ra győzött a házigazda.



Mindkét csapat két vereséggel kezdte a tornát: Majoross Gergely megbízott szövetségi kapitány együttesét a dél-koreai válogatott 5-1-re, a fehérorosz pedig 3-1-re múlta felül, míg a litvánok a fehéroroszoktól (4-3) és a házigazda kazahoktól (3-1) kaptak ki. Így azzal a tudattal léphettek jégre a felek, hogy a vesztes csapat rendkívül nehéz helyzetből várja az utolsó két fordulót.



Eredmény, 3. forduló:

Magyarország-Litvánia 4-1 (2-1, 2-0, 0-0)

gól: Bartalis (9., 16.), Erdély (27.), Sofron (37.), illetve Kumeliauskas (19.)



A magyar válogatottnak kedvezett, hogy kedden játszotta második mérkőzését, a litvánoknak - akiknél három csatár nem tudta vállalni a játékot - csak bő 17 óra pihenőidő jutott a kazah-meccs lefújásától.



Már két órával a kezdés előtt gyülekezni kezdtek a szurkolók a Barisz Arénával szemközti szurkolói zónában. Az egyik magyar drukker az MTI tudósítójának úgy fogalmazott: eddig papírforma eredmények születtek a vb-n, így az előzetes esélyeknek megfelelően magyar győzelmet vár. Egy másik szurkoló szerint kötelező győzni a litvánok ellen, ehhez vállalni kell a kemény, határozott, test-test elleni hokit, amit a tavaly még a harmadik vonalban szerepelt baltiak eddigi találkozóikon játszottak, és az emberelőnyös játékban is előre kell lépnie a magyar válogatottnak.



A kapuban a fehéroroszok elleni meccshez hasonlóan Vay Ádám kezdett, a keddi találkozót kihagyó Szirányi Bence vállalni tudta a játékot. Csak az első támadósor és a védőpárok maradtak változatlanok, a többi támadótrión módosított a szakmai stáb.



Erőteljesen kezdett a magyar válogatott, mezőnyben és a kapu előtt is fölényben volt, s egy emberhátrányt is kivédekezett, majd - a vb-n először - megszerezte a vezetést: Nagy Krisztián átadásából a remekül érkező Bartalis István volt eredményes. Sarauer Andrew a harmad közepén már másodszor ült le a büntetőpadra, ezúttal létszámhátrányban is a magyar csapat volt veszélyesebb. A kemény játék miatt néhány feszült perc után következett, majd ismét Bartalis villant: a kék vonalról indulva túljutott két védőn, majd a kapust látványos csellel megtévesztve második gólját szerezte. A harmad végéhez közeledve újra emberelőnybe kerültek a litvánok, s éltek is a lehetőséggel, kihasználva, hogy számukra szerencsésen pattant a korong.

A második húsz perc elején először játszhatott emberelőnyben a magyar válogatott, s ki is használta azt: Vas János lövése után kijött a pakk a litván hálóőrről, Erdély Csanád pedig közelről nem hibázott. Ezt követően is veszélyesebben játszott a magyar csapat, s két Csíkszeredában született csatár összjátékával tovább növelte előnyét: Bartalis koronglopása után betalált Sofron István is - utóbbival nem számol a Fehérvár a következő idényben. A keret legeredményesebb tagjának ez volt a 100. pontja nemzeti színekben, 44 gólpassz mellett 56. gólját lőtte. A játékrész kihasználatlan magyar fórral zárult.



A harmadik harmad tempója visszafogottabb volt, gólt nem láthatott az 513 néző, csak egy kiállítást: a hajrára Hári János kapott 5+20 perces büntetést bottal szúrásért. Az később dől el, hogy ezért a megmozdulásáért eltiltják-e. A magyar csapat biztos előnye tudatában nyugodtan játszhatott a játékrészben, s az ellenfél pedig nem tudott már megújulni, noha az utolsó másfél percben hat a négy ellen támadott. Megszerezte tehát első győzelmét a kazah fővárosban a magyar válogatott, s ezzel nagy lépést tett a bennmaradás felé.



Majoross elárulta: az volt a tervük, hogy nagy iramban kezdenek, s ez sikerült is, több helyzetet alakítottak ki, mint ellenfelük - 15-9 volt a kapura lövések száma a nyitó játékrészben.



"Nem gondolom, hogy óriási mentális blokkok lettek volna bennünk korábban. Az első mérkőzésbe rossz felfogásban mentünk bele, a másodikban rendben voltunk, és most is, csak nyilván az ellenfél gyengébb volt, mint kedden, és ezt többször is meg tudtuk büntetni" - fejtette ki az MTI kérdésére Majoross, aki stábtagként a vb előtt 97 alkalommal segítette a válogatottat, szakvezetőként pedig ez volt a harmadik mérkőzése - Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány betegsége miatt nem utazhatott el Kazahsztánba.



"Annak örülök igazán, hogy az eltervezetteket sikerült megvalósítani a végéig. Az ellenfél ahhoz elég erős, hogy fájdalmat okozzon, ha adnak rá lehetőséget, de mi nem nagyon adtunk nekik semmit egy-két emberelőnyön kívül. Azt mindenki döntse el maga, hogy ezek jogosak voltak-e, vagy sem" - mondta.



Daniel Lacroix, a litvánok kanadai szakvezetője kifejtette: kemény ellenfelekkel találkoztak a torna korábbi részében, most is egy nehéz, jól felkészült rivális ellen léptek jégre. Kitért rá, fáradtnak tűnt csapata, bár a fiatalos lelkesedés sokáig vitte őket, nem tudták megnehezíteni a magyarok dolgát.



"Sokkal rosszabb is lehetett volna a végeredmény a mi szempontunkból. Egyértelműen a harmadik harmad volt a legjobbunk" - mondta.



A magyar válogatott pénteken - hazai idő szerint 15.30-as kezdéssel - a szlovén együttessel mérkőzik, s végül a házigazda kazahok ellen zárja a vb-t vasárnap, ugyancsak 15.30-tól. Az első két helyezett játszhat majd a 2020-as, svájci elit vb-n, az utolsó pedig kiesik a divízió I/B-be.