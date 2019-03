Egyedüli magyarként

Rövidpályás gyorskorcsolya vb - Liu Shaolin döntős 500 méteren

Egyedüli magyarként Liu Shaolin Sándor jutott fináléba 500 méteren szombaton a rövidpályás gyorskorcsolyázók szófiai világbajnokságán, a váltóval hozzá hasonlóan olimpiai bajnok Burján Csaba és a nőknél Jászapáti Petra a negyeddöntőben búcsúzott.

MTI/Illyés Tibor

A 23 éves ferencvárosi versenyző a selejtezőben elért legjobb idejének köszönhetően a legjobb, egyes pozícióból rajtolhatott a negyeddöntőben és elsőként is fordult az első kanyarba. Innentől olyan tempót diktált, hogy hiába volt mögötte három orosz rivális, nekik esélyük sem volt az előzésre, azaz Liu Shaolin rajt-cél győzelmet aratva lépett tovább. A legjobb tíz között lemásolta előző körben mutatott teljesítményét, viszont a másik elődöntős futam gyorsabb volt, így a fináléba "csak" a hármas pozícióból indulhat.



A 24 esztendős Burján viszont a négyes pozícióból indult a negyeddöntőben és bár egy ízben belülről megelőzte a kanadai Charles Hamelint, de utána a kanyar kijáratánál nem tudott belső íven maradni, így a táv 2010-es olimpiai és kétszeres világbajnoka visszaelőzte, azaz a pécsi sportoló negyedikként ért célba az ötfős futamában.



A nőknél a 20 éves Jászapáti szintén a négyes pozícióból rajtolt, ezen nem is tudott javítani a startnál, sőt, az amerikai Kristen Santos is megelőzte, így ötfős negyeddöntőjében utolsó lett.



A szombati program az 500 méter fináléival és a váltók elődöntőivel folytatódik, vasárnap pedig az 1000 méter és a staféták fináléit bonyolítják le.