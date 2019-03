Kézilabda

Dán játékosai miatt érkezett új támogató a veszprémi kézilabdaklubhoz

Az együttműködési megállapodás keddi, ünnepélyes aláírása előtt Csík Zoltán, a Veszprém Handball Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a dániai alapítású családi cég érdeklődése azért fordult klubjuk felé, mert az olimpiai, világ- és Európa-bajnok beálló, René Toft Hansen személyében már a mostani idényben is van egy dán játékosuk, és a csapathoz idén nyáron csatlakozik a hasonló eredménylistával büszkélkedő honfitársa, az átlövő Rasmus Lauge Schmidt.



"Mindez óriási elismerés dán részről a klubunknak. Jó úton járunk, az eredményeink már feljogosítanak minket arra, hogy büszkén lehessünk a JYSK egyik zászlóshajója" - tette hozzá Csík.



A sportvezető az MTI érdeklődésére elárulta, a következő szezon játékoskerete nagyjából összeállt, az eddig bejelentett kézilabdázókon kívül további igazolásokat nem terveznek, erre csak sérülés esetén lesz szükségük.



A veszprémiek korábban két kapus, Székely Márton és a szerb Vladimir Cupara, a lengyel jobbátlövő Pawel Paczkowski, illetve a brazil beálló Rogério Moraes Ferreira szerződtetését hozták nyilvánosságra.



Szimeiszter Sándor, a JYSK magyarországi country-menedzsere elmondta, világszerte ismert cégük 80 üzlettel van jelen Magyarországon, és a dániai, illetve a németországi vállalatuk is szorosan kötődik a sportághoz. A magyarországi cégük két éve támogatja a hazai kézilabda-szövetséget, most pedig a "legerősebb, legismertebb magyar klubcsapattal kötött szponzorációs együttműködést".



A határozatlan idejű megállapodás pontos tartalmát a közeljövőben dolgozzák ki a felek.