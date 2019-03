Vérátömlesztés közben kapták el a doppingoló sportolót - videó

Az osztrák-német rendőrség 16 helyszínen tartott razziát szerda reggel, hogy felszámoljon egy nemzetközi doppinghálózatot. A 26 éves sífutót, Max Haukét az egyik osztrák szállodában kapták el, miközben tűvel a karjában üldögélt, és egy tasakból adagolt magának vért.



Haukéval együtt két-két osztrák és észt, valamint egy kazah sportolót tartóztattak le a razzia során.

Former professional skiier Max Hauke gets caught doping for the Ski World Cup.



He takes a drug which enhances red blood cell count, removes the blood, then after dope tests transfuses the doped blood. He was caught mid transfusion pic.twitter.com/s8n9Oy9WBp