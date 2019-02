Foci

Csányi Sándor orrából dőlt a vér, annyira felzaklatta az andorrai vereség

"Mondtam már máskor is, ki kell jutnunk. Marco Rossiban bízom, jó kezekben van nála a válogatott. Abban biztos vagyok, hogy ő mindent meg fog tenni a sikeres szereplésért" - mondta Csányi Sándor, az Indexnek adott interjújában a labdarúgó-válogatott 2020-as Európa-bajnoki esélyeiről. A selejtezőkről az MLSZ elnöke úgy vélekedett, hogy a horvátok kiemelkednek a csoportból, de a szlovákok és a walesiek ellen "nekünk 51-49 a részvételre az esélyünk velük szemben".



Ha nem sikerül kijutni a részben hazai rendezésű kontinenstornára, nem mondana le, a közgyűlés dönt majd az elnökség sorsáról. "Biztos lehet benne, hogy én is ugyanazt a népünnepélyt szeretném látni, ami 2016-ban volt a városban, most nem is nagyon tudok másra gondolni" - mondta Csányi Sándor, és elárulta, hogy a válogatott andorrai veresége nagyon megviselte, dőlt az orrából a vér, annyira felment a vérnyomása.



Jogosnak minősítette a kritikát a szövetségi kapitányi poszton rövid időt eltöltő Pintér Attila, illetve Georges Leekens esetében, de hozzátette, mindkétszer gyorsan javítottak. Ennek ellenére mégsem ezeket a döntéseket minősítette a legrosszabb döntésének, hanem a szurkolói kártyát. Az MLSZ elnöke szerint ez is az egyik oka lehet a vártnál alacsonyabb nézőszámnak, de úgy látja, már látszik egy lassú emelkedés.



A legfontosabb döntésének a fiatalok szerepeltetésért, illetve a hátország kiépítéséért tett lépéseket tartja Csányi Sándor. Mint mondta, 280 ezer igazolt játékos lett, 12 ezer fölé emelkedett a csapatok száma. 1100 pályát építettek, 1800 pályát újítottak fel, és úgy látja az akadémiai rendszer is egyre jobban működik.



A bankszakember hisz a magyar foci felemelkedésében, példaként éppen a saját váltását említette, amikor 1992-ben átment a K&H-tól az OTP-hez, sokan, köztük a gyermekei sem értették, mégis piacvezető vállalatot épített. "Jönnie kell egy tartósan felívelő szakasznak" - mondta a magyar futballról.