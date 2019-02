Labdarúgás

Megnyitották a Novák Dezső-emlékkiállítást

"A Ferencváros egyik alapértéke a tradíció" - jelentette ki köszöntőjében Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, aki felidézte, hogy rengeteg személyes élménye van a klub legendájával, mivel édesapjával nemcsak csapattársak voltak, hanem barátok is.



"Novák Dezső az egyetlen futballista, aki három olimpián nyert érmet" - idézte fel a cégvezető.



Tobak Csaba múzeumvezető elárulta, hogy húsz-huszonöt tárgyat állítottak ki, amelyek Novák legértékesebb relikviái, mindegyiket a játékos családja bocsátotta a kiállítás rendelkezésére.



"A legkülönlegesebb a Vásárvárosok Kupájának elhódításáért kapott aranyérem, amelyből tudomásom szerint több nem maradt fenn. Természetesen látható a trófea kicsinyített másolata, valamint a három olimpiai medál is" - mondta Tobak, aki hozzátette, hogy a kiállítást július 31-ig lehet felkeresni.



A kilencszeres válogatott Novák Dezső játékosként négyszer nyert bajnoki címet és egyszer Magyar Kupát az FTC-vel, amellyel 1965-ben a VVK-t is elhódította. Edzőként három bajnoki és egy kupaaranynak volt részese, valamint 1995-ben a Bajnokok Ligája csoportkörébe vezette a zöld-fehér együttest. Az 1960-as, római ötkarikás játékokon harmadik lett, a következő két olimpián, Tokióban és Mexikóvárosban viszont győzött.