Fedettpályás Eb - Kerekes és Kozák bízik a döntőbe jutásban

A hétvégi országos bajnokságon elért egyéni csúcsuk után Kerekes Gréta, a női 60 gát bajnoka és a mögötte egy századdal második debreceni csapattársa, Kozák Luca is bízik benne, hogy a jövő heti fedettpályás atlétikai Európa-bajnokságon tovább tud javítani idején és döntőt futhat. 2019.02.19 21:30 ma.hu

A két debreceni vágtázó az M1 aktuális csatornán elevenítette fel a budapesti ob fináléját, melyről Kerekes elmondta, hogy remekül sikerült számára, kiemelkedően futott (8.02 mp), mégis úgy érzi, egy pici tartalék még maradt benne. Emlékeztetett rá, hogy mindössze két század választja el Siska Xénia 1985-ben elért magyar rekordjától, és kijelentette, egyértelműen foglalkoztatja a csúcsdöntés gondolata.



Kozák azt emelte ki, hogy az elmúlt időszakban stabilan tudott 8.10-en belüli futásokat produkálni, így nem volt váratlan számára a 8.03-as idő, a bajnoki aranyért folyó versengésben pedig ezúttal klubtársának jött ki egy kicsit jobban a lépés.



A 22 éves korosztályos csúcstartó gátas szerint a döntőben is látható volt, ahogy húzzák egymást Kerekessel, ami egy nagyon szerencsés helyzet a számukra, hiszen folyamatosan egyre jobb teljesítményre sarkallják egymást, így mindketten fejlődni tudnak.



A jövő heti, glasgow-i Európa-bajnokságon női 60 gáton erős lesz a mezőny, ugyanakkor Kerekes és Kozák egyetértett abban, hogy van esélyük fináléba jutni, és kis szerencsével két magyar is lehet a szám döntőjében. Ám azt is megemlítették, hogy szerintük apróságok fognak dönteni, így nehéz jósolni.



A kontinensviadalon a női 60 gát első fordulóját jövő szombaton rendezik, míg az elődöntőt és döntőt vasárnap futják.