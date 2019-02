Sport

Maradandó egészségkárosodást szenvedett a lekönyökölt magyar futballista

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága négy soron következő bajnokitól eltiltotta Vágó Leventét, a Mosonmagyaróvár labdarúgóját, mert vasárnap, a Tiszakécske elleni másodosztályú bajnoki 61. percében lekönyökölte Batizi-Pócsi Balázst, akinek felső fogsorából kitört egy foga, egy másik kettétört, további kettő pedig meglazult és hátrébb csúszott a szájüregében.

"Elégtételt nem éreznék, ha a Mosonmagyaróvár játékosa súlyosabb büntetést kapott volna, mert attól még nem lesz egészséges a fogam - mondta a Nemzeti Sportnak Batizi-Pócsi Balázs. - A mérkőzés után a csapattársammal és a párommal mentünk be a kecskeméti kórház szájsebészetére, ahol meg- próbálták rendbe tenni a fogsoromat. Az ütés következtében egy fogam gyökerestül kiesett, három másik meglazult és befelé állt a számban, ráadásul ezek közül az egyik fele le is törött.

Visszaültették az ínyembe a kiesett fogamat, amelyet egy kisfiú talált meg a fűben, és csapatorvosunk gyógyszeres gézbe csomagolta, hogy ne száradjon ki.



A következő két hétben nem végezhetek semmiféle mozgást, és hogy a négy sérült fogam közül melyik marad meg, sőt megmarad-e egyáltalán egy is, az csak az egy hónapig tartó kezelések során dől el. Ha a szervezetem és az ínyem nem viseli el a visszakerült fogat, implantátumot ültetnek be."



A támadó maradandó egészségkárosodást szenvedett, ráadásul a kéthetes várakozási időt követően kezdheti újra az edzéseket, de csak óvatosan. Akkor ütést kapott, hogy a vétkes játékos könyökét is össze kellett varrni. Vágó Levente a mérkőzés másnapján küldött egy elnézést kérő üzenetet Batizi-Pócsi Balázsnak.