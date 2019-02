Ökölvívás

Magyar Ring Gála - Szellő Imre vívja a fő meccset Budakalászon

A jelenleg legmagasabban jegyzett magyar profi ökölvívó, Szellő Imre vívja majd a fő mérkőzést a Felix Promotion jövő pénteki, budakalászi gáláján, melyen a cirkálósúlyú sportoló a szlovén Denis Simciccsel csap össze. 2019.02.13 00:30 ma.hu

A mind a négy nagy világszervezetnél (WBC, IBF, WBA, WBO) a rangsor legjobb 15 versenyzője közé sorolt, a Boksz Világszervezetnél (WBO) második Szellő 22 mérkőzés után hibátlan mérleggel áll a profik között, de a következő riválisának is kiváló mutatója van. Simcic 36 meccsen 32 győzelmet aratott, és egy döntetlen mellett három vereséget szenvedett el, 2014 óta viszont nem talált legyőzőre.



A Felix Promotion keddi hírlevele kitér rá, hogy a szlovén bokszoló - menedzsere elmondása szerint - mindent egy lapra tett fel, és ha nem nyer Magyarországon, könnyen előfordulhat, hogy nem is folytatja pályafutását.



"Nagyon örülök annak, ha tényleg ilyen elszántan érkezik Magyarországra, mert engem is motivál, ha tudom, hogy a véremet akarják a mérkőzésen" - fogalmazott Szellő Imre, aki azért is várja már jövő pénteki összecsapását, mert legutóbb októberben lépett ringbe. - "Salgótarjánban nagyon pozitív élményekkel gazdagodtam, mivel egy olyan ellenfelet sikerült idő előtt megállítani, aki korábban számos nagy név ellen bokszolta végig a mérkőzéseit. Hasonló végkifejlettel Simcic ellen is elégedett lennék."



Ellenfele legnagyobb sikerét egy súlycsoporttal lejjebb, félnehézsúlyban érte el, melyben a WBO Európa-bajnoki övét is elhódította.



Az év első Magyar Ring Gáláján Szellő mellett a Felix Promotion új igazolása, a WBO nagyközépsúlyú rangsorát vezető német Shefat Isufi bokszol, valamint a WBO nagyközépsúlyú nemzetközi bajnoka, Kiss Máté is.