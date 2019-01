Birkózás

Birkózó Magyar Nagydíj - Világbajnokok sora az orosz csapatban

2019.01.30 ma.hu

A szervezők kedden arról tájékoztatták az MTI-t, hogy a győri viadalra - amely egyben Polyák Imre-emlékverseny - hat olyan orosz birkózó is jön, aki a tavalyi, budapesti világbajnokságon aranyérmet nyert.



Az orosz csapatban a legnagyobb név a kétszeres olimpiai, kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok Roman Vlaszové, de honfitársai közül többen is esélyesek a Magyar Nagydíj megnyerésére. Vlaszovon kívül idén további kilencen - köztük az olimpiai bajnok Davit Csakvetadze és a világbajnok Nyikita Melnyikov - lettek országos bajnokok.



A közlemény kitér rá: az oroszok azért érkeznek ennyi kiváló birkózóval, mert a győri megmérettetés lesz a válogató versenyük az áprilisban, Romániában sorra kerülő Eb-re.



A kétszeres világbajnok Bácsi Péter elmondta: a magyarok versenyszervezésben mindig is jók voltak, így nem csoda, hogy a Magyar Nagydíj is kiemelt viadal lett.



"A világversenyeken kívül négy nagy megmérettetés van, amelyeken világranglista-pontokat lehet gyűjteni. Ezek között van a Magyar Nagydíj is. A győri állomáson kívül Zágrábban, az olaszországi Sassariban és Minszkben rendeznek a Magyar Nagydíjhoz hasonló Grand Prix-viadalt" - emlékeztetett rá Bácsi Péter.