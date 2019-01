Sport

Australian Open - Babos és Fucsovics: képesek vagyunk megnyerni a tornát

Babos Tímea és Fucsovics Márton szerint képesek megnyerni a Melbourne-ben zajló ausztrál nyílt teniszbajnokság vegyes páros versenyét.



A Mol csapat honlapján megjelent hétfői videointerjúban a Grand Slam-tornák történetének első színmagyar kettősének női tagja úgy fogalmazott: színvonalas mérkőzésen jutottak a második fordulóba magyar idő szerint szombat reggel, amikor 6:3, 4:6 után döntő rövidítésben 10-7-re bizonyultak jobbnak a Csang Su-aj, John Peers kínai, ausztrál duónál.



A női párosban címvédő Babos - aki tavaly az indiai Rohan Bopannával az oldalán döntőt vívott vegyes párosban Melbourne-ben - kiemelte: előny számára, hogy párosban és vegyes párosban is van tapasztalata, és az is segítségükre van, hogy mintegy 15 éve ismerik egymást Fucsoviccsal.



"Örülök, hogy végre sikerült összeállni és nyerni is" - fogalmazott Babos.



Fucsovics hangsúlyozta: a találkozó elején még izgult, hiszen korábban nem játszott vegyes párost, de Babos mosolya és nyugalma kihatott rá is, így a folytatásban már felszabadultan tudott játszani. Mint mondta, jól kiegészítették egymást, és Babos jó tanácsokat adott neki. Kitért rá, hogy a lassabb női szervákat szoknia kellett.



Leszögezték: sokat jelentett számukra a magyar szurkolók támogatása.



"Telt ház előtt játszottunk, rengeteg magyar volt, és nagyon jó érzés volt, hogy a vegyes párosra ennyien kijöttek. Hisznek bennünk a szurkolók, hogy meg tudjuk nyerni a vegyes párost" - fejtette ki Fucsovics.



"Nálam nem kérdés, hogy tudunk nyerni" - tette hozzá Babos.



A kettős kedden lép pályára a nyolcaddöntőben magyar idő szerint 6 órától a másodikként rangsorolt Nicole Melichar, Bruno Soares amerikai, brazil duó ellen. Előtte Babosra még egy mérkőzés vár Kristina Mladenovic oldalán: a Raquel Atawo, Katarina Srebotnik amerikai, szlovén páros elleni negyeddöntő.