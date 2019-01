Sportlövészet

Péni remekelt a légfegyveres Budapest bajnokságon

Az első válogatón két hete Sidi Péter, míg vasárnap Péni István remekelt férfi puskában a légfegyveres Budapest bajnokságon. 2019.01.20 18:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A sportlövők háromrészes válogatósorozatának második állomásán az UTE klasszisa 632,3 kört ért el a 60 lövéses alapversenyben, s mivel Sidi nem indult a viadalon, óriási fölénnyel végzett az élen. Péni a fináléban is jól teljesített, 251,1 körrel lett első, 2,2 körrel megelőzve Vas Pétert.



A Fehér úti Nemzeti Lőtéren rendezett kétnapos viadalon Tátrai Miklós az alapversenyben produkált nemzetközi szinten is erős eredményt. A BHSE pisztolyosa 581 körrel zárta a férfiak alapját, 13 körrel jobbat elérve, mint a második Papp László. A fináléban ugyanakkor végül második lett, miután Nagy László két tizedkörrel jobb volt nála.



Női légpuskában Zwickl-Veres Kata, míg pisztolyban Egri Viktória volt a legjobb az alapversenyben és a döntőben is. Érdekes, hogy előbbi jobb döntős eredményt ért el, mint Péni István a férfiak fináléjában, ugyanakkor lényegesen rosszabb alappal (622,5 kör) zárt, mint a junioroknál a gödöllői Lovász Dorina, aki 628,2 kört lőtt.



"Ezen a versenyen kifejezetten örömteli volt, hogy minden számban volt olyan, aki nemzetközi szinten is erős eredményt produkált" - nyilatkozta az MTI-nek Győrik Csaba szövetségi kapitány.



A magyar sportlövőknek három válogatót írt ki a szövetség, s minden versenyzőnek a két legjobb eredményét veszik figyelembe. A válogatási elvek szerint a tavalyi világkupákon a légfegyveres számokban döntős eredményt elért lövők "védettséget" kaptak, ők biztosan a csapatban lesznek annyi megkötéssel, hogy a három érintettnek - Sidinek, Péninek és a pisztolyos Major Veronikának - legalább két válogatón kötelező indulniuk.



A március 19. és 24. között sorra kerülő eszéki Európa-bajnokságra a harmadik válogató az országos bajnokság lesz két hét múlva.