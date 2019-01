Úszás

Dél-Alföld nyerte a Jövő Bajnokai program régiós úszóversenyét

Dél-Alföld nyerte a Jövő Bajnokai elnevezésű program összrégiós versenyét, melynek során vasárnap a Tüske Uszodában a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) utánpótlás-programjának 9 régiója és 288 versenyzője mérte össze tudását. 2019.01.21 06:30 MTI

A MÚSZ beszámolója szerint az eseményen a tehetségek régiónként vonultak be a régióvezetőikkel és kiemelt mentoraikkal. A múlt és jelen nagy bajnokai közül, az olimpiai aranyérmes Kovács Ágnes, Risztov Éva, Szabó József és Wladár Sándor, a tizenhétszeres maraton kenu világbajnok Csabai Edvin, a világ- és Európa-bajnok öttusázó, helyettes sportállamtitkár Sárfalvi Péter, valamint Fábián István olimpiai bajnok kajakozó, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, Kisteleki István az Aréna Magyaroroszág ügyvezető igazgatója és Kovács Norbert a Magyar Nemzeti Sportközpontok főigazgatója is együtt vonult a fiatalokkal.



"Legyetek büszkék arra, hogy kiválasztottak vagytok" - mondta Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke. "A tehetség minden körülmények között utat tör magának, az úszás pedig igen meghatározó szerepet tölt be a magyar sportban, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy már számtalan bajnok került ki az uszoda falai közül."



A Jövő Bajnokai utánpótlás-program az elmúlt két évben kisebb-nagyobb változáson ment át: a felmérőket felváltották különböző gyakorlati tréningek, hasznos előadások és interaktív képzések, így nem csak a gyerekeket és edzőket, hanem a szülőket is sikerült megszólítani. A összrégiós torna pedig az elmúlt év méltó lezárása és egyben az idei szezon elindítása is, ahol együtt ünnepeltek és szurkoltak a szülők, versenyzők és edzők.



A régiók közötti versenyt a Dél-Alföld nyerte, a második a Dél-Dunántúl lett, míg a harmadik helyen holtversenyben a Nyugat-Dunántúl és a Budapest 1. régió végzett.



A nap záróeseménye a csillagszóró futam volt, ahol a kilenc régió legjobbjai küzdhettek meg egymással mind a négy úszásnemben. Ezt végül a fiúknál Bujdosó Zsombor nyerte Cserfalvi Olaf és Séner Martin előtt, a lányoknál pedig Ugrai Panna lett az abszolút győztes Nyírádi Réka és Hetyei Nóra előtt.