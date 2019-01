Labdarúgás

MLSZ: fókuszban a 2020-as Eb és az idei női BL-döntő

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) azt szeretné, ha a magyar szövetség (MLSZ) segítségével a jövő évi Európa-bajnokság négy budapesti mérkőzésére az összes, vagyis mind a 240 ezer jegyet értékesítené. 2019.01.16 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

David Farrelly, a kontinenstorna kommunikációs vezetője a magyar sportújságíróknak szervezett háttérbeszélgetésen elmondta, több mint hárommillió jegyet vásárolhatnak meg a szurkolók, ami rekordot jelent az Európa-bajnokságok történetében. Már csak azért is, mert ez lesz az eddigi legnagyobb torna, amelyet az UEFA valaha szervezett. Az eddigi legtöbb jegyet - 2,4 milliót - a 2016-os, franciaországi Eb-re adták el. Hozzátette, azt szeretnék, hogy minden rendező városban az adott ország lakosai juthassanak hozzá a jegyek 70 százalékához.



Az ír sportvezető emlékeztetett arra, hogy a 12 helyszín közül nyolc főváros, 11 stadion pedig 50 ezer feletti befogadóképességgel rendelkezik - az egyetlen kivételt a koppenhágai létesítmény jelenti -, továbbá hét rendező ország, így Magyarország is újoncnak számít, azaz még nem volt házigazdája Eb-nek. A tornára egyetlen új stadion épül, az éppen a budapesti lesz.



Farrelly jelezte, a jegyértékesítés első fázisa még idén, az Eb-selejtezők zárása előtt elindul, ezzel is elősegítve, hogy a rendező országok lakosai nagy számban vásároljanak belépőt.



Szabó Vilmos, az MLSZ szervezési osztályának vezetője elmondta, hogy nagyjából 240 ezer jegy eladásában szeretnének majd segíteni az UEFA-nak a négy budapesti összecsapásra, azaz a június 16-i, 20-i és 24-i csoportmérkőzésre és a 24-i nyolcaddöntőre. Kijelentette, a cél az, hogy telt ház legyen az új Puskás Ferenc stadionban, melynek befogadóképessége 67 ezer fős lesz.



"Jól halad az építés. Minden kiszolgáló helyiségnek találtunk helyet a stadion területén belül vagy közvetlen környezetében" - közölte a sportvezető, aki elárulta, január 29-én, 500 nappal az Eb rajtja előtt több fontos bejelentést tesznek, így például, hogy hol lesz a szurkolói zóna helyszíne Budapesten, ám annyit már most elárult, hogy a fővárossal közösen ideális helyszínt találtak.



Beszámolójából az is kiderült, ezer önkéntest fognak foglalkoztatni, a jelentkezők regisztrációja májusban kezdődik majd. Három helyszín, Telki, a felcsúti Pancho Aréna és a Vasas Fáy utcai központja lesz kiajánlva a résztvevő csapatok számára, mint választható bázis.

A 2020-as Eb-nek 12 ország 12 városa ad otthont, köztük Budapest is. A rendezők részvétel esetén a csoportkörben legalább két meccset hazai pályán játszhatnak, de a kieséses szakaszban már nem.



A május 18-án a Ferencváros stadionjában 18 órától tartandó női BL-döntő kapcsán Forgács István projektvezető arról számolt be, hogy a minél nagyobb közönség reményében kifejezetten alacsony lesz a belépők ára, a legdrágább is nagyjából 1000 forintba fog kerülni. Összehasonlításként elmondta, hogy néhány éve Münchenben 50 ezer szurkoló nézte a női BL-döntőt, míg tavaly Kijevben 14 ezren látták a helyszínen a találkozót.



A jegyértékesítés március 8-án, a nemzetközi nőnapon kezdődik majd. Elárulta, a találkozó előtt színes programokkal várják majd az érdeklődőket a stadion körül.