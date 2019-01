Sport

A fél világ ezen a hibátlan, 10.0-s talajgyakorlaton ámul - videó

Igazán remekül szerepeltek az amerikai tornászok egy utahi egyetemi versenyen a hétvégén, de mindenki közül kiemelkedik Katelyn Ohashi, aki egy tökéletes, 10.0-s talajgyakorlattal tett szert azonnali hírnévre.



A gyakorlat talán legerősebb része a zárás volt, aminél Ohashi három szaltó után tökéletes spárgával landolt.



A fiatal sportolónő egyeteme azzal a szöveggel osztotta meg az alábbi videót, hogy ezért még a 10 pont is kevés, és ebben mi is nagyon egyetértünk.



A 21 éves tornász, aki egykor olimpiai szereplésről álmodott, tavaly megosztva lett egyetemi bajnok, korábban gerinctörés és vállszakadás miatt hagyta ott az amerikai válogatottat, a UCLA-hez már csak a sport élvezete miatt csatlakozott. 2018 áprilisában csapatbajnoki címet szereztek az országos bajnokságban, Osashi a versenyre indulás előtt egy nappal súlyos autóbalesetet szenvedett, ami miatt teljesen átértékelte saját szereplését, és a bajnoki cím a vártnál is sokkal többet jelentett neki.



Az UCLA végül meg is nyerte az összesített versenyt.



A 🔟 isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. 🔥 pic.twitter.com/pqUzl7AlUA — UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) 2019. január 13.