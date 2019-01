Jégkorong

NHL-t megjárt kanadai hokis igazolt Székesfehérvárra

Ty Wishart személyében az észak-amerikai jégkorong-bajnokságban (NHL) is szerepelt kanadai játékost szerződtetett az osztrák ligában (EBEL) érdekelt Fehérvár AV19. A székesfehérvári együttes csütörtökön jelentette be a 193 centiméter magas, 101 kilogrammos hátvéd leigazolását.



A 30 éves hokis 26 NHL-mérkőzésen lépett jégre a Tampa Bay Lightning és a New York Islanders színeiben, ezeken a találkozókon egy gólt és öt asszisztot jegyzett. A legutóbbi idényt Besztercebányán töltötte, ahol bajnoki címet ünnepelhetett a Tipsport Ligában.



A Fehérvár közleménye idézte Wishartot, aki elmondta, jó hokisok szerepelnek az EBEL-ben. Kiemelte, az a célja, hogy a hatos számú mezt viselve segítsen a csapatnak a rájátszásba jutni.



A Fehérvár a hetedik helyen áll a 12 csapatos EBEL-ben, hátránya két pont a hatodik Linz mögött, ez a pozíció már felsőházi tagságot ér a középszakaszban.