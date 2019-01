Labdarúgás

Megkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra a DVTK

Egészségügyi vizsgálattal és a játékosok fizikai állapotának felmérésével megkezdte a felkészülést a február 2-án rajtoló tavaszi szezonra a DVTK labdarúgócsapata csütörtökön. 2019.01.04 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fernando Fernández, az együttes spanyol vezetőedzője a diósgyőri stadionban tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy rögtön megyei rangadóval, a Mezőkövesd elleni mérkőzéssel kezdődik a tavasz.



A bajnokság közepén vagyunk, most olyan lehetőségünk van, hogy akik az őszi idényt sérülten fejezték be, felépültek, és újból rendelkezésre állnak - mondta Fernández, hozzátéve: a kezdésig egy törökországi edzőtábor következik, amelyen felkészülhetnek a bajnokság második szakaszára.



A pihenő időszakra két programot írt elő a szakvezető: akik sérülésekkel bajlódtak, mindent tegyenek meg a regenerálódásért, a többiek pedig tartsák szinten magukat. Úgy érzi, hogy ennek eleget tettek - mondta.



A vezetőedző szerint nehéz mérkőzések várnak a csapatra, a Mezőkövesd után a Videotonhoz mennek, majd Miskolcra jön a Honvéd.



A cél nem változott, az NBI-ben maradás, miközben ezt tűzte ki maga elé a Kisvárda, a Puskás Akadémia és a Haladás is. Kétségtelenül nehéz félszezon következik - jegyezte meg.



Hozzátette: a jelenlegi 23 fős keret erre alkalmas, ugyanakkor a védelmet erősíteni kell, több másodosztályú csapatot "feltérképeztek", "vannak kiszemelt játékosok" ugyanakkor tisztában kell lenni a klub költségvetésével. Jelezte, a kerettel készül a DVTK sportakadémia sok fiatalja is.