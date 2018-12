Eredmény

Varga Zsoltot választották az év legjobb vízilabdaedzőjének

A nemzetközi szakmai szervezet honlapja emlékeztet rá, hogy Varga Zsolt vezetésével az FTC idén megvédte címét az Európa Kupában, majd első lett a bajnokságban, a Magyar Kupában, illetve elhódította az európai és a magyar Szuperkupát is, vagyis minden lehetséges trófeát megnyert.



"Hatalmas megtiszteltetés ez a díj, több szempontból is örülök. Az első, hogy a vízilabdaszakma, a legjobb edzők engem tartanak érdemesnek erre a díjra. A másik, hogy úgy érzem, ez annak a szemléletnek is a sikere, amivel dolgozom" - nyilatkozta klubja honlapján Varga Zsolt.



Az elismerést negyedik alkalommal osztották ki, de most először kapta klubcsapatot irányító edző. Az első két évben Dejan Savic, a szerb, tavaly pedig Ivica Tucak, a horvát válogatott szövetségi kapitánya lett a legjobb.



A női csapatot irányító szakemberek közül idén az Európa-bajnok holland válogatott kapitánya, Arno Havenga kapta a legtöbb szavazatot.