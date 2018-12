Sport

NFL - Bejutott a bajnok Philadelphia Eagles a rájátszásba

A címvédő Philadelphia Eagles, a Baltimore Ravens és az Indianapolis Colts biztosította helyét a rájátszásban a profi amerikaifutball-liga alapszakaszának vasárnapi zárófordulójában. 2018.12.31 11:05 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az Eaglesnek amellett, hogy győznie kellett a Washington Redskins otthonában, az is kellett, hogy a Minnesota Vikings hazai pályán kikapjon a Chicago Bearstől.



A Tennessee Titans egy mindent eldöntő mérkőzésen kezdő irányítója, a sérült Marcus Mariota nélkül kényszerült felvenni a harcot az Indianapolis Colts ellen. Az összecsapás tétje az volt, hogy a győztes bejut a playoffba. A vendég Colts végül magabiztosan diadalmaskodott.



A Baltimore Ravens komoly izgalmak után biztosította helyét a folytatásban, 26-24-re győzte le a vendég Cleveland Browns csapatát. Az ohióiak az utolsó pillanatban még a győzelemért támadtak - ezt izgatottan nézték Pittsburghben, amelynek a Browns sikere kellett volna a playoffba jutáshoz -, azonban az irányító Baker Mayfield eladta a labdát. A clevelandiak vezére ugyanakkor NFL-rekordot döntött azzal, hogy 27 touchdown-passzt adott az alapszakaszban. Ennyit újonc irányító még nem dobott a ligában.

NFL, alapszakasz, 17. (utolsó) játékhét:

Washington Redskins-Philadelphia Eagles 0-24

Minnesota Vikings-Chicago Bears 10-24

Tennessee Titans-Indianapolis Colts 17-33

Baltimore Ravens-Cleveland Browns 26-24

Buffalo Bills-Miami Dolphins 42-17

Green Bay Packers-Detroit Lions 0-31

New England Patriots-New York Jets 38-3

New Orleans Saints-Carolina Panthers 14-33

New York Giants-Dallas Cowboys 35-36

Tampa Bay Buccaneers-Atlanta Falcons 32-34

Houston Texans-Jacksonville Jaguars 20-3

Denver Broncos-Los Angeles Chargers 9-23

Kansas City Chiefs-Oakland Raiders 35-3

Los Angeles Rams-San Francisco 49ers 48-32

Pittsburgh Steelers-Cincinnati Bengals 16-13

Seattle Seahawks-Arizona Cardinals 27-24



A rájátszás programja:



Amerikai Főcsoport (AFC):



1. forduló:

Houston Texans (3.)-Indianaplis Colts (6.), szombat 22.35

Baltimore Ravens (4.)-Los Angeles Chargers (5.), vasárnap 19.05



Az AFC-ben a Kansas City Chiefs (1.) és a New England Patriots (2.) csak a második fordulóban kapcsolódik be.



Nemzeti Főcsoport (NFC):

Dallas Cowboys (4.)-Seattle Seahawks (5.), vasárnap 2.15

Chicago Bears (3.)-Philadelphia Eagles (6.), vasárnap 22.40



Az NFC-ben a New Orleans Saints (1.) és a Los Angeles Rams (2.) csak a második fordulóban kapcsolódik be.



A Super Bowlt február 3-án Atlantában rendezik.