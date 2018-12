Oktatás

Polgár Judit: a sakkot az oktatás is sokoldalú készségfejlesztőként használhatja

A sakk nem csupán játék és sport, hanem sokoldalú készségfejlesztő eszköz is, lehetőségeit ezért az oktatásban is érdemes kihasználni - mondta Polgár Judit az M1 aktuális csatornán kedden.



A sakknagymester hangsúlyozta, hogy a sportág játékos és kreatív módon ösztönzi a gyermekeket a hasznos, más tantárgyakban és az élet számos területén is alkalmazható tudás megszerzésére. Utóbbi - tette hozzá - azért is vitathatatlan, mert a sakk találmányok létrejöttét ösztönzi, tudományos modelleket ihlet, segíti a mesterséges intelligencia fejlesztését. A gyerekeket összefüggések megértésére sarkallja, amikor megtanítja nekik, hogy a 64 mezőn minden figura egyedi értékkel bír, egymással pedig sajátos összefüggésrendszerben állnak - hangsúlyozta.