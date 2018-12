FIDE

Polgár Judit a Nemzetközi Sakkszövetség tiszteletbeli alelnöke lett

A nemzetközi nagymester feladatai a sakk világszerte történő fejlesztéséhez kapcsolódnak majd: a játék iskolai népszerűsítésétől kezdve a versenyszervezés korszerűsítéséig - olvasható a FIDE honlapján.



"Világszínvonalú versenyzőként és eseményszervezőként egyaránt hatalmas tapasztalata van, a játék népszerűsítéséért tett erőfeszítései pedig lenyűgözőek. Judit nagyra becsült tagja a világ sakktársadalmának, és biztos vagyok benne, hogy hamarosan a FIDE meghatározó részévé válik" - nyilatkozott Arkagyij Dvorkovics, aki októberben több mint húsz év után váltotta Kirszan Iljumzsinovot a FIDE elnöki posztján.



A kétszeres sakkolimpiai bajnok Polgár Judit mellett a FIDE vezetőségének új tagjai között olyan világszerte ismert nagymesterek és versenyszervezők is találhatók, mint Nigel Short, Viorel Bologan és Emil Szutovszkij.



"Nagyon várom, hogy Arkagyijjal és kiváló csapatával közösen dolgozzak a sakk minél szélesebb körben való elterjesztésén. - fogalmazott Polgár Judit. - Biztos vagyok benne, hogy a FIDE az elkövetkező években még nagyobb figyelmet fordít majd a professzionális versenyzők, a versenyszervezők, és a sok millió sakkszerető játékos támogatására. A legfontosabb személyes céljaim között szerepel, hogy növeljem a sakknak az oktatásra gyakorolt hatását; hogy megtaláljam és felkaroljam a tehetségeket; és hogy még többet tegyek az esélyegyenlőségért a nemek, a szociális és gazdasági helyzetbeli, illetve az életkor adta különbségek tekintetében."



Hozzátette: a sakknak meg kell erősítenie különleges helyét a 21. században, új területeket kell meghódítania, és tovább kell növelnie rajongóinak körét.



A minden idők legjobb női sakkozójaként számon tartott Polgár Judit 2735 Élő-ponttal az abszolút világranglista nyolcadik helyét foglalta el 2005-ben. Az aktív versenyzéstől való 2014-es visszavonulása óta Polgár Judit a sakk oktatási lehetőségeire és a játék népszerűsítésére koncentrál. Az általa életre hívott Világsakkfesztiválhoz 2018-ig 46 országból több mint 300 helyszín csatlakozott. Szintén Polgár Judit nevéhez köthető a Sakkpalota elnevezésű program, amely Magyarország mellett már Kínában is része az oktatásnak. Sakkjátszótér címmel népszerű gyermekkönyv-sorozatot is indított, amelyet számos nyelvre lefordítottak.