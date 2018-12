Nyerni kell a harmadik fordulóban

Női kézilabda Eb - A magyar válogatott csak győzelemmel lehet elődöntős

A magyar női kézilabda-válogatott csak akkor juthat elődöntőbe a franciaországi Európa-bajnokságon, ha legyőzi Románia csapatát a középdöntő harmadik fordulójában, szerdán Nancyban. 2018.12.10 10:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A csoportból még öt mérkőzés van hátra, s számos forgatókönyv elképzelhető. Az biztos, hogy a magyarok a német válogatott vasárnapi 26-25-ös legyőzésével életben tartották esélyüket a legjobb négy közé jutásra, amit kizárólag úgy valósíthatnak meg, ha megverik Romániát.



Azonban a siker sem jelentene biztos továbbjutást. Amennyiben két csapat azonos pontszámmal zárja a középdöntőt, közöttük az egymás elleni eredmény rangsorol, ez a spanyolok, a németek és a románok esetében a magyaroknak kedvezne, a hollandok és a norvégok esetében nem.



Ha kettőnél több csapat végez ugyanannyi ponttal, akkor közöttük - az egymás elleni eredményeikből számolt - minitabella dönt, ami a gólkülönbség miatt nem lenne előnyös a magyar válogatottnak.



Abban az esetben, ha kedden a románok legyőzik a spanyolokat, a norvégok pedig a hollandokat, majd szerdán délután a norvégok a spanyolokat is megverik, a magyar együttesnek annak tudatában kell pályára lépnie 18 órától Romániával szemben, hogy győzelem esetén sem lehet elődöntős.



Mindkét középdöntő-csoportból az első két helyezett jut az elődöntőbe, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat, ugyancsak Párizsban. Érdekesség, hogy utóbbira a románok elleni döntetlennel is maradna esélye a magyar csapatnak, de még egy győzelemmel is lemaradhat róla, ha számára szerencsétlenül alakulnak az eredmények.



A kontinenstorna győztese kvótát szerez a 2020-as tokiói olimpiára, s a további két dobogóshoz hasonlóan kijut a jövő decemberi, kumamotói világbajnokságra.



A II. csoport további programja:

kedd:

Spanyolország-Románia 18.00

Hollandia-Norvégia 21.00

szerda:

Spanyolország-Norvégia 15.45

Magyarország-Románia 18.00

Hollandia-Németország 21.00



Az állás: 1. Hollandia 6 pont/3 mérkőzés, 2. Románia 4/3 (84-76), 3. Németország 4/4 (111-110), 4. Magyarország 4/4 (108-117), 5. Norvégia 2/3, 6. Spanyolország 0/3