Látványos magyar stand a FINA-világkiállításon

2018.12.09 20:30 MTI

Az esemény egyik leglátványosabb kompozíciója egy gigantikus ledfal, amelynek látványvilágát a tavalyi vizes vb-ről készült kisfilmek, illetve a Duna Arénát bemutató videók adják.



A standot a Magyar Úszó Szövetség a Budapest Európa Sportfővárosa 2019 projekttel közösen állította fel, a fókuszban a junior úszók jövő augusztusi világbajnoksága van. Ez a verseny lesz az első a további nagy események sorában, hiszen a 2020-as Európa-bajnokságok után a 2024-es rövidpályás világbajnokságnak is Magyarország ad majd otthont. Amellett, hogy a pavilon a 2019-ben Európa Sportfővárosa címet viselő Budapest promócióját is szolgálja, fontos állomás abban a vetélkedésben, amely a 2025-ös, illetve 2027-es vb rendezési jogáért indul januártól. A jelentkezők - Greensboro, Melbourne, Kazany és Belgrád, valamint Kína és Ukrajna - közül Hangcsouban egyedül a magyaroknak van standjuk.



A világkiállításhoz kapcsolódó háromnapos konferencia nyitóprogramjaként Gyárfás Tamás, a FINA végrehajtó bizottságának tagja és Szántó Éva, a BP2017 Nkft. ügyvezetője tartott előadást a 2017-es vizes-vb szervezéséről, hangsúlyozva, hogy Perth, Melbourne és Róma után Budapest is a duplázó vb-rendező városok közé kíván lépni. Emellett fontos szerep hárul az olimpiai bajnok Gyurta Dánielre, hiszen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjaként szintén a FINA-világkiállítás meghívott vendége.



A rövidpályás világbajnokság kedden kezdődik, a magyar csapat nagy része hétfőn buszozik át a sanghaji edzőtáborból Hangcsouba. Hosszú Katinka már két napja a hatalmas teniszcsarnokból uszodává alakított helyszínen tréningezik, míg Kenderesi Tamás, Biczó Bence és Bernek Péter vasárnap érkeztek, az ő fő számukat ugyanis a nyitónapon rendezik.