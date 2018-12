Labdarúgás

Megjelent a Fölpassz, Novák Miklós futball témájú novelláskötete

hirdetés

A szerzőnek - aki a Magyar Idők sportrovatának vezetője - ez rövid időn belül a második prózai műve, a Lapáton címet viselő sportregény májusban készült el, s a kajak-kenu sportág hétköznapjaiba engedett betekintést.



A sportújságíró a pénteki könyvbemutatón elmondta: vannak szakemberei a labdarúgásnak, akik sokkal mélyebben és jobban ismerik a sportágat, mint ő, s amíg a Lapáton egyfajta tükröt szeretett volna mutatni a kajak-kenunak, a Fölpassz inkább "hangulatfestés" a magyar futball közelmúltjából. Hangsúlyozta, hogy a szereplők, a helyzetek és a helyszínek fiktívek.



Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) elnöke úgy fogalmazott, hogy egy könyv megjelenése mindig ünnep, és nagyon örülnek, hogy Nagy Béla-programon keresztül ennek a kötetnek a létrejöttéhez a szövetség is hozzájárulhatott. Ez a program jövő nyárig 50 millió forinttal segíti különböző sporttémájú kiadványok, kiállítások, honlapok létrejöttét.



A pénteki eseményen megjelent Csank János, volt szövetségi kapitány is, azon kevés szereplők egyike, akit név szerint is említenek a könyvben. A szakember azt mondta: a kötetet olvasva érezni lehetett, hogy aki írta, az "vájt fülű", ismeri a futballközeget.



"Aki olvassa majd, ott érezheti magát az adott helyzetben" - dicsérte a szerzőt a tréner.



Az ajánlót N. Pál József irodalomtörténész írta a Fölpasszhoz.



"A sport és a labdarúgás a XX. század egyik nagy mitológiája, ezáltal tárgya a művészetnek. Ennek a könyvnek az a különlegessége, hogy a futball nem tárgya, hanem alanya. Megszólal benne kiöregedett játékos, fiatal és női labdarúgó, szurkoló, edző, külföldi edző, újságíró és menedzser. Tizenhat novellát tartalmaz, amelyek bár különállók, a végén kiadnak egy regényszerű egészet." - fogalmazott a bemutatón N. Pál József.



A futballpálya mintájára zöldborítós Fölpassz 2900 forintba kerül és a Líra könyvesboltokban kapható.