Egy folyóparton találták meg a halálra fagyott focistát

A moszkvai Gorodnya folyó partján találták meg december 3-án az orosz Lokomotiv FC 18 éves játékosának holttestét. Alekszej Lomakin halálra fagyott. A fiatalembernek még november 30-án veszett nyoma, miután bulizni indult a barátaival.



Lomakin holttestére egy kutyáját sétáltató férfi bukkant rá, testének alsó része a vízben volt, kabátját tőle néhány méterre találták meg.



Egyelőre nem tudni, hogy hogyan került a vízbe, vagy, hogy miért vette le a kabátját. Erőszakos cselekményre utaló jeleket nem találtak a testén.



Először nem tudták azonosítani, ugyanis semmilyen dokumentumot nem találtak nála. Később kiderült, hogy iratait egy taxiban felejtette eltűnése éjszakáján, amikor szórakozni ment a barátaival. Egyik barátja megerősítette, hogy Lomakin sok alakoholt fogyasztott.



A hatóságok szerint vélhetően rosszul lett, elveszítette az eszméletét, majd halálra fagyott a mínusz 12-15 fokos hidegben.



FC Lokomotiv is saddened to report that Loko U21 player Alexey Lomakin has died in Moscow. The investigation is on.



We are shocked by the tragedy. FC Lokomotiv would like to express our deepest condolences to the family and friends of Alexey. pic.twitter.com/BHhokwtsOP