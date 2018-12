Bunkó DJ miatt volt kisebb botrány az Aranylabda-gálán

Luka Modrićnak ítélték oda az Aranylabdát hétfőn, a France Football párizsi gáláján. Idén először a női Aranylabdát is átadták, melyet a norvég Ada Hergerberg vehetett át. Az emelkedett hangulatot a világhírű francia DJ, Martin Solveig fagyasztotta be: képes volt megkérdezni Hergerbergtől, hogy tud-e twerkelni.



A 23 éves csatár érthetően ledöbbent a kérdésen, az internetezők pedig egyből nekiugrottak a francia DJ-nek.



Solveig később egy Twitteren közzétett videóban kért bocsánatot az első női aranylabdástól, és elmondta, mennyire megdöbbentették az elszabadult indulatok. Nem akart senkit megsérteni - tette hozzá.



Később megbeszélték a dolgot a játékossal és Hergerberg azt mondta neki, értette a viccet.



A norvég csatár a BBC-nek elmondta, nem érezte szexuális zaklatásnak Solveig kérdését, és egyébként is jobban foglalkoztatta az, hogy megnyerte az Aranylabdát.

Absolute trash: French DJ Martin Solveig asks Ada Hegerberg to twerk after receiving the first women's Ballon d'Or award. (Love her response, though.) This is the crap female athletes deal with on a daily basis around the world.pic.twitter.com/y2TLe3v4u9