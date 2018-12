Sport minden mennyiségben

Közvetítésdömping az M4 Sporton a 2019-es hazai világbajnokságokról

Mind a négy jövő évi, hazai rendezésű olimpiai kvalifikációs világbajnokságot - az asztalitenisz, a vívás, a kajak-kenu és az öttusa 2019-es fő versenyét - élőben közvetíti az M4 Sport. 2018.12.04 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Nálunk az olimpia már jövőre elkezdődik" - jelentette ki a csatorna stúdiójában tartott keddi sajtótájékoztatón Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója.



"Az a missziónk, hogy minden olyan sporteseményt igyekszünk közvetíteni, melyen vannak magyar esélyek, nemcsak a hazaiakat, hanem a külföldieket is." - fogalmazott.



Hozzátette: ha itthoni eseményekről van szó, a felelősség még nagyobb, mert fontos, hogy a versenyek mellett az azokat körülvevő miliőt is bemutassák.



Papp Dániel azt ígérte, hogy XXI. századi technológiával, a legmagasabb színvonalon fognak beszámolni az eseményekről az M4 Sporton, illetve a rádióban és az online oldalakon.



Vékássy Bálint, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára úgy vélekedett, a magyar sport erejét mutatja, hogy ennyi sportágban lesz itthon világbajnokság, egyúttal örömét fejezte ki, hogy az MTVA és a sportági szövetségek így egymásra találnak, mert - mint hangsúlyozta - nagyon fontos, hogy jó képek kerüljenek a világ elé ezekről az eseményekről.



"Az, hogy itthon lesznek ezek az események, még jobban aláhúzza a számunkra, hogy beindult az olimpiai kvótaszerzés. A hazai pálya előnye ebben lényeges elem. A hangulatot a szurkolók biztosítani fogják, reméljük, plusz kvótaesélyt jelent a hazai rendezés" - fogalmazott Vékássy.



Nátrán Roland, a Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöke emlékeztetett rá, hogy a tagországokat tekintve ennek a sportágnak a legnagyobb a nemzetközi szövetsége, így az áprilisban sorra kerülő egyéni világbajnokságon nagy versenyzői és szurkolói részvétel várható a Hungexpón.



"Magyarországon nincs más olyan létesítmény, amely alkalmas lenne a lebonyolításra. A kihívások jelentősek a szervezők és a válogatott versenyzők számára is" - mondta.



A szövetség vezetője szerint a legtöbb külföldi vendég Európából, illetve a Távol-Keletről várható.



Csampa Zsolt, a Magyar Vívó Szövetség elnöke arról beszélt, hogy a kajak-kenu szövetséggel közösen hoztak létre szervezőbizottságot.



"Sajnos az az elképzelésünk, hogy a Hősök terén legyenek a versenyek, megdőlni látszik, így a Syma Csarnok lesz a helyszín. A versenyzők átérzik, hogy fontos állomása a kvalifikációs sorozatnak a budapesti vb, erőt ad nekik, hogy hazai versenyen szerepelhetnek." - mondta.



Csampa Zsolt szerint a júliusi vb, melyet a Summer in the City (Nyár a városban) szlogennel népszerűsítenek, lehetőséget teremt arra, hogy a fővárost és egy kicsit az egész sportos országot is bemutassák a világnak. Egyúttal reményének adott hangot, hogy szervezésben és eredményekben is felül tudják majd múlni az egyébként sikeres 2013-as hazai rendezésű világbajnokságot.



Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke emlékeztetett rá, hogy 1998-ban szerveztek először Szegeden vb-t, azóta a jövő augusztusi már a negyedik lesz, és már az siker volt, amikor Duisburgot megelőzve elnyerték az újabb rendezést.

"Szerény, de ambiciózus szlogent választottunk" - utalt a "Sikersztori"-ra, magyarázatként pedig hozzáfűzte, az, hogy a magyar kajak-kenu ott tud lenni, ahol van, a korábbi sikerekből következik.



"Sportágunk tele van értékekkel, ezeket megpróbáljuk majd megmutatni" - ígérte.



Szót ejtette arról is, hogy jelenleg kétmilliárdos beruházás zajlik a Maty-éren, ennek egyik eredményeként pedig a közvetítést át tudják majd vinni a túloldalra, így megmutathatják majd a versenyekre kilátogató, reményeik szerint sok ezer nézőt.



A szurkolói támogatás fontosságát az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kovács Katalint idézve érzékeltette: "amikor az utolsó 200 méteren beérek a csőbe, engem már bevisz a közönség".



Bretz Gyula, a Magyar Öttusa Szövetség vezetője felidézte, hogy 1969 óta az évtizedek utolsó előtti évében Budapesten rendezték a sportág világbajnokságait, ettől 2008-ban tértek el, amikor a nemzetközi szövetség kérte, hogy a pekingi olimpia előtt megbízható helyszínen legyen a vb.



Elmondta, hogy 2019 szeptemberében az öttusával párhuzamosan lézerlövészetes-futásban is lesz vb Budapesten. Míg előbbin mintegy 200 versenyző részvétele várható, addig az utóbbin, a laser-run világbajnokságon ezer induló is lehet.



A sajtótájékoztatón a jövő évi versenyek főszereplőinek képviseletében többek között az olimpiai bajnok Szász-Kovács Emese és Csipes Tamara, továbbá Szatmári András, Medveczky Erika, Balaska Márk és Póta Georgina is jelen volt.