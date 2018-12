Sport

Bekerült az olimpiai családba a kick-box

2018.12.03

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) hivatalosan is elismerte a WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) világszövetséget - adta hírül a Magyar Kick-box Szakszövetség.



A NOB elnöksége pénteki tokiói ülésén hozta a döntést, amellyel gyakorlatilag felvette a kick-boxot az olimpiai - bár az ötkarikás játékokon nem szereplő - sportágak közé.



A fejleményről Thomas Bach, a NOB elnöke levélben értesítette Francesca Falsonit, a WAKO ideiglenes elnökét, üdvözölve a kick-box világszövetséget az olimpiai családban.



Falsoni a WAKO hivatalos honlapján mérföldkőnek nevezte a döntést. Emlékeztetett rá, hogy a 129 tagországgal rendelkező WAKO még 2016-ban folyamodott az elismerésért.



"Mintha hirtelen bekerültünk volna egy elit klub tagjai közé" - fogalmazott Galambos Péter, a Magyar Kick-box Szakszövetség elnöke. "Ez a döntés az egész világon hatalmas presztízst jelent a kick-boxnak, és rendkívül sok területre kihat majd. Nincs ez másképpen Magyarországon sem".



A sportvezető példaként említette, hogy eddig idehaza a diákolimpiákon és egyéb versenyeken elért eredményeik nem számíthattak be a középiskolai és egyetemi felvételik pontszámába.



"Ez az elismerésnek köszönhetően megváltozhat majd, így a fiatal sportolóinknak többet tudunk majd nyújtani. Emellett persze fontos kihangsúlyozni azt is, hogy a sportágban kifejezetten jól állunk a sportdiplomácia területén, világszinten pedig az egyik legeredményesebb nemzet vagyunk" - mondta Galambos Péter.



A tavalyi kick-box világbajnokságnak Budapest adott otthont, ahol a magyar válogatott második helyen végzett az éremtáblázaton. Szintén másodikak lettek a magyarok e küzdősport idei korosztályos vébéjén, jövőre pedig Magyarország rendezheti az utánpótláskorúak Európa-bajnokságát.