Jövőre együtt indul vegyespárosban Fucsovics Márton és Babos Tímea

Fucsovics az interjúban megjegyezte, Babossal ellentétben még soha nem játszott a felnőtt mezőnyben vegyespárost, de az, hogy most a világ legjobb női páros játékosával szerepelhet, nagyon motiválja. 2018.12.02 15:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jövőre együtt indul a tenisz Grand Slam-tornák vegyespáros versenyében a jelenlegi két legjobb magyar játékos, Fucsovics Márton és Babos Tímea.



A molcsapat.hu honlap beszámolója szerint a 2019-es ausztrál nyílt teniszbajnokságon, amelyen Babos idén női párosban nyert, vegyespárosban pedig döntőt játszott, már biztosan együtt állnak rajthoz, és a tervek szerint annyi Grand Slam-versenyen indulnak el, amennyin csak tudnak.



"A cél Tokió, az olimpia" - mondta az együttműködésről Babos, amihez Fucsovics hozzátette: szerinte ott akár egy érem is összejöhet.



Fucsovics az interjúban megjegyezte, Babossal ellentétben még soha nem játszott a felnőtt mezőnyben vegyespárost, de az, hogy most a világ legjobb női páros játékosával szerepelhet, nagyon motiválja.



A 25 éves Babos - aki tavaly és idén is megnyerte a világbajnokságot - párosban összesen 13 hétig vezette a WTA-rangsort, egyesben jelenleg 59., Fucsovics az egyéni ranglistán a 36., párosban juniorként nyert Grand Slam-tornát.