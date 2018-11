Elismerés

Szirmák Botond és Mándli Fanni kapott idén Fradi Fair Play-díjat

Az elismeréseket több száz fiatal ferencvárosi sportoló jelenlétében megtartott gálán Bácsi Péter világbajnok birkózó, a Fradi Fair Play Bizottság társelnöke adta át.

Másodszor adták át a Fradi Fair Play-díjakat, amelyeket idén Mándli Fanni, a zöld-fehér klub 12 éves triatlonistája és Szirmák Botond, az egyesületet több projektben is támogató Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója, a Menedzserek Országos Szövetségének elnöke vehetett át a csütörtöki gálán.



Az Elek Gyula Arénában megtartott eseményen Kamuti Jenő, a hazai és a nemzetközi fair play bizottság elnöke emlékeztetett arra, hogy a Ferencváros 2017-ben, a honi sportegyesületek közül elsőként hozta létre a klub fairplay-bizottságát.



Nyíri Zoltán, az FTC operatív igazgatója azt mondta, hogy idén háromszor annyi jelölés érkezett, mint tavaly. Hangsúlyozta, ez is azt bizonyítja, sikerült hagyományt teremteniük, majd meállapította, hogy a klubnál a díj létrehozása óta elkezdtek a fair playről beszélgetni, az edzők és a szülők ebből a szempontból is figyelik már a gyerekeket.



"A győzelemnél csak egy dolog fontosabb, az út, ahogyan eljutsz odáig. Az is lényeges, hogy a győzelmet sportszerűen, tiszta eszközökkel, becsületesen érjük el" - hangoztatta Nyíri Zoltán.



"Az Igazi Zöld-fehér Hős" elismerést Mándli Fanni triatlonista érdemelte ki, aki júliusban a veresegyházi aquatlon országos bajnokságon a verseny elején komoly lábsérülést szenvedett, de csapattársaira is gondolva nem adta fel a küzdelmet, és végigúszta, majd lefutotta a távot. Fanni díjazásához hozzájárult az is, hogy példamutató magatartás, a sporthoz és a klubjához való kiemelkedően pozitív hozzáállás jellemzi.



A "Fradi Szív" kategóriában elismert Szirmák Botond gyerekkora óta Fradi-szurkoló, és a Provident vezérigazgatójaként több projektben is támogatta a klubot. Az indoklás szerint így valósulhatott meg a Népligeti Sportközpontban a Provident Park, valamint egy parkoló. Ugyancsak neki és cégének köszönhető, hogy a klub faültetésbe kezdhetett, továbbá, hogy a Groupama Aréna mellett egy másik, mozgássérültek számára kialakított parkoló is épült.



