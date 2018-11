Úszás

Hosszú: lehet, hogy sokaknak nem fog tetszeni, amit mondok

Az Index szerdán arról kérdezte az úszónőt, hogy klubja mekkora összegért cserébe használja a közpénzből épült létesítményt, mire Hosszú Katinka azt felete, az Iron Swimnek (az új klub) van szerződése, ám a használati díj összegét nem árulta el. Tudja a pontos összeget, de szerinte a vizes világbajnokságot is szervező Bp2017 Kft.-nek kell eldöntenie, hogy ezeket az adatokat közlik-e.



Korábban a Shane Tusuppal közösen alapított Iron Aquatics is használta a Duna Arénát, ám mert nem adták ki, hogy mennyiért, az ügy végül pereskedésig vezetett.



A világbajnokság előtt azt ígérték, hogy majd a nagyközönség is használhatja a Duna Arénát, de ez sokáig nem valósult meg, és manapság is korlátozott a bejutás. A portál erről is megkérdezte az úszónőt.



"Lehet, hogy sokaknak nem fog tetszeni a válaszom. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen létesítmény, ami az elit úszóknak készült el egy olyan rendezvényre, ahol a világ legjobbjai úsztak, akkor azokban az idősávokban - gondolok itt a délelőttre és a délutánra - használják azok a sportolók, akik versenyezni fognak, olimpiára és világbajnokságra készülnek fel. Ami a jelenlegi helyzet" - hangzott a válasz.