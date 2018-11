Tenisz

Stollár Fanny elégedett a szezonjával

Elégedett a 2018-as évvel Stollár Fanny, a női tenisz-világranglista jelenlegi 117. helyezettje.



A 20 éves játékost egy héttel ezelőtt még a karriercsúcsot jelentő 114. helyen jegyezték.



"Ha az év elején valaki azt mondja, a száz közelében leszek, akkor elégedett lettem volna annak ellenére is, hogy a százba kerülés volt a cél. Így is örülök az idei teljesítményemnek" - fogalmazott az M1 aktuális csatornán a magyar játékos, aki az év elején még csak a 214. helyen állt.



A párosban junior wimbledoni bajnok teniszező reméli, a következő év elején néhány verseny elég lesz ahhoz, hogy betörjön a legjobb 100 közé.



"Nem volt rövid az idáig vezető út, és még nincs is vége: napról napra keményen kell edzeni" - jelentette ki Stollár.



A mostani szezonjáról elmondta, fontos változással indult, mivel négy év után hazaköltözött Floridából, és Juhász Gáborral, a női válogatott szövetségi kapitányával készült.



"Jól kijövünk egymással, szeretünk együtt dolgozni" - fogalmazott.



A 2018-as évéről elmondta, a charlestoni salakpályás versenyre emlékszik vissza a legszívesebben, hiszen ott sok pontot kellett megvédenie, de így is felszabadultan tudott játszani, és egészen a harmadik fordulóig menetelt.



A 2019-es terveivel kapcsolatban annyit jegyzett meg: először az ausztrál nyílt teniszbajnokságra koncentrál, ott szeretne felkerülni a főtáblára.