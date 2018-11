Labdarúgás

Az FC Barcelona adja a legmagasabb alapfizetést

Az FC Barcelona az első sportcsapat a világon, ahol a játékosok éves átlagfizetése eléri a 10 millió fontot. 2018.11.27 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Global Sports Salary Survey 13 országra, nyolc sportágra és 349 klubra kiterjedő felmérése szerint a katalán labdarúgócsapatnál a 23 fős keret tagjai átlagban 10,45 millió fontot keresnek, és ehhez jönnek még a prémiumok.



Az átlagos alapfizetés az előző idényhez képest harmadával emelkedett. Ennek nagyrészt az az oka, hogy Lionel Messi új szerződést írt alá, amelynek értelmében évente több mint 50 millió fontot keres, bár Phillippe Coutinho, Arthur, Malcom, illetve Arturo Vidal leigazolása és Gerard Piqué, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, valamint Sergio Busquets szerződés-hosszabbítása szintén jelentősen növelte a bérköltségeket.



A Real Madrid a második helyen áll, az első csapat játékosai átlagosan 8,1 millió forintot keresnek évente. A következő hat helyet az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) csapatai foglalják el.



A Juventus a 32. helyről a kilencedikre ugrott előre Cristiano Ronaldo leigazolása után. A Manchester United a tizedik (6,53 millió font), a Manchester City (5,93 millió font) a huszadik helyen áll.



A felmérés azt is megállapította, hogy a Premier League továbbra is a világ leggazdagabb labdarúgóligája, egy játékos átlagosan évi 2,99 fontot keres. Ez a szám 36 százalékkal magasabb, mint a Premier League legnagyobb riválisának tartott La Ligában (2,2 millió font), és csaknem kétszerese, mint az olasz Serie A-ban (1,5 millió font).



Mint kiderült, a Premier League klubjai fizetik a legjelentősebb prémiumokat, ennek célja természetesen a játékosok vonzása és megtartása, ráadásul hasonló minőségű futballistákért kétszer-háromszor többet hajlandóak kifizetni átigazolási díjként, mint Spanyolországban, Olaszországban, Németországban és Franciaországban.



"Tavaly egy skandináv klub az egyik legtehetségesebb fiatal játékosának értékesítésére törekedett, hogy bevételt szerezzen. Objektív piaci értékelés alapján hat-nyolc millió euróra taksálták, de a sportigazgató közölte, ha eladnák egy angol klubnak, ezt talán meg is duplázhatnák. Nos, még így is alábecsülték a bevételüket" - mesélte Omar Chaudhuri, a Sporting Intelligence szakértője.



Hozzátette, az angol klubok általában túlfizetik a játékosokat. A West Ham United például ugyanolyan szintet képvisel, mint a Girona a spanyol élvonalban, az egyiknél mégis 3,2 millió fontot, míg a másiknál csak 700 ezret keresnek átlagosan a játékosok.



Amikor a mérkőzésszámok alapján vizsgálták a kereseteket, arra jutottak, hogy az indiai krikettbajnokság játékosai több mint 274 ezer fontot kapnak átlagosan egy meccsért, amiből csak 14 van egy idényben. Ezt követi a tengerentúli amerikaifutball-liga (NFL) több mint 138 ezer fonttal, majd az angol labdarúgó Premier League csaknem 79 ezer fonttal.



Mindez azt jelenti, hogy az indiai krikettbajnokság sztárjai átlagosan többet keresnek az április elejétől május végéig tartó szezonban, mint például a Tottenham Hotspur játékosai az egész angol idényben.