Labdarúgó NB I - Először kapott ki hazai pályán a Debrecen

Először kapott ki hazai pályán a DVSC, miután a labdarúgó OTP Bank Liga tizenötödik fordulójának vasárnapi mérkőzésén 1-0-ás vereséget szenvedett a bajnok MOL Vidi FC-től.

MTI/Czeglédi Zsolt

Sikerével a székesfehérvári csapat a második helyre lépett fel a tabellán, melyen öt ponttal követi a Ferencvárost.



OTP Bank Liga, 15. forduló:

Debreceni VSC-MOL Vidi FC 0-1 (0-1)

Debrecen, 2922 néző, v: Iványi

gólszerző: Nego (41.)

sárga lap: Barna (24.), Haris (86.), Pávkovics (89.), illetve Hodzic (19.), Vinicius (55.), Nikolov (62.)



DVSC: Nagy S. - Kusnyír, Szatmári, Pávkovics, Barna (Ferenczi, 78.) - Varga K. (Jovanovic, 78.), Haris, Tőzsér, Bódi - Szécsi (Takács, 59.), Avdijaj



Vidi: Kovácsik - Fiola, Juhász, Vinicius, Stopira - Nikolov (Berecz, 83.) - Nego, Pátkai, Hadzic - Hodzic (Milanov, 69.), Scepovic (Kovács, 91.)



Bátran, lendületesen kezdett a DVSC, és az első negyedórában több veszélyes támadást is vezetett, így akár a vezetést is megszerezhette volt. A folytatásban aztán magára talált a címvédő Vidi, így kiegyenlített, jó iramú mérkőzést láthatott a közönség. Mindkét csapat előtt adódtak helyzetek, a vezetést végül a Vidi Nego higgadt megoldását követően szerezte meg a félidő hajrájában.



A második játékrészt is a debreceniek kezdték aktívabban, sokáig a vendégek alig-alig lépték át a felezővonalat, Kovácsiknak pedig többször is volt dolga. A találkozó utolsó tizenöt percében aztán a Vidi néhány veszélyes kontratámadást vezetett, de nem tudta bebiztosítani sikerét, s ez majdnem megbosszulta magát, ugyanis a második félidőben szinte végig nagy elánnal és akarattal küzdő hazaiak az utolsó pillanatban közel voltak az egyenlítéshez, ám a védők tisztáztak, így a székesfehérvári együttes örülhetett.