Balhé

Ököllel ütötték a biztonságiak az Újpest-drukkereket az új Vidi-stadionban

2018.11.22

"Egy petárda eldobása után jöttek be ezek a biztonságiak a pálya felől, a menekülőkapun át. Addig másik biztonságiak voltak a szektorban, azok sárga mellényben álltak, egy-kettő a videón is látszik. Nem tudom mi a nevük, mert a fekete dzseki miatt nehéz volt megkülönböztetni őket a szurkolóktól (az újpesti szurkolói csoport kérésére ugyanis minden vendégszurkoló fekete ruhában ment - ilyen dresszkódot szoktak hirdetni a szurkolói csoportok idegenben, mert jobban mutat a fotókon, ha egy szektor egyszínű, pl. a kupadöntőn mindenki lilában volt).



Teljesen érthetetlen volt a reakció, mert a petárda eldobóját kamera alapján meccs végén is ki lehet emelni (ilyen volt már az üllői úton is), amikor kifelé tartanak az emberek a szektorból. Már a mérkőzésén elején érthetetlen volt számunkra, hogy a koreográfiánkat nem vihettük be a stadionba. Amúgy ezeket a fekete ruhás arcokat már láttam több idegenbeli mérkőzésünkön, nem csak Fehérváron" - számolt be az esetről az Index egyik olvasója.



A portál arról ír, a dulakodásból nehéz kivenni, pontosan mi történt, de az egységes csoport tagjai megsértették az MLSZ Biztonsági Szabályzatát, miután nem viseltek megkülönböztető mellényt. A csoport tagjai fekete dzsekiben, fekete gyakorlónadrágban, és fekete beretsapkában voltak, vállukat pedig egy nemzeti színű jelvény díszítette. Megemlítik, hogy csak a kabát hátán lévő Sec.-felirat árulkodott arról, hogy a biztonsági csapat tagjai.