Könnyekben tört ki a bíró a meccs után - a Liverpool holland sztárja vigasztalta

2–2-es döntetlent játszott egymással hétfőn Németország és Hollandia a Nemzetek Ligájában, nem kis részben a Liverpool holland hátvédjének, Virgil van Dijknak köszönhetően, aki a végjátékban lőtt hatalmas gólt, és mentette döntetlenre a meccset. Van Dijk ugyanakkor nemcsak ezzel került be a lapokba, hanem azzal is, hogy a lefújás után ő vigasztalta az elérzékenyülő játékvezetőt is – írta a Standard alapján az Index.



A román játékvezető, Ovidiu Hațegan a Németország és Hollandia meccs előtt tudta meg, hogy édesanyja meghalt, de ennek ellenére is vállalta, hogy levezeti a meccset. A végső sípszó után aztán már elragadták az érzelmek, könnyekben tört ki a pályán, Van Dijk ekkor lépett oda és kezdte el vigasztalni a játékvezetőt.



A holland játékos a meccs után elmondta, a bíró teljesen összetört a hír miatt, ezért lépett oda hozzá.



Azt mondtam neki, hogy legyen erős, és hogy jól fújta a meccset. Ez csak egy apróság, de talán segít neki – tette hozzá Van Dijk.

Referee Ovidiu Hategan recently lost his mother. Right after the FT whistle Virgil van Dijk went towards him to comfort him, while crying. This is beautiful.



pic.twitter.com/NnHJMGCCGO